Как самостоятельно сварить яйцо пашот: теперь у вас точно получится (видео)

Яйцо пашот - это особая техника приготовления яйца, когда белок отваривается, а желток становится жидким и кремообразным. По вкусу такое яйцо ничем не отличается, однако придает даже обычному блюду нотки изысканности и элегантности.

Как самостоятельно сварить яйцо пашот - читайте ниже в материале Styler.

Способ приготовления от Евгения Клопотенко

Возьмите свежие яйца из холодильника. По словам кулинара, именно свежесть яиц влияет на то, каким получится пашот. Налейте в кастрюлю необходимое количество воды и доведите до кипения.

Обратите внимание, что вода, в которой варится яйцо, не должна кипеть, а только находиться на грани кипения.

Многие хозяйки любят добавлять уксус для того, чтобы лучше свернулся белок. Без него тоже вполне можно обойтись. Венчиком или большой ложкой сделайте в кастрюле небольшую воронку и вылейте разбитое яйцо в центр.

Продолжайте помешивать воду ложкой, чтобы яйцо не прилипло ко дну кастрюли. Варите яйцо в течение 2 минут. Затем осторожно извлеките его из воды и дайте остыть.

Яйцо пашот в пленке или мешочке

Если вы готовите яйцо пашот впервые, у вас не сразу может получиться все идеально. Поэтому лучше потренироваться на более простых способах, например, в пленке.

Для этого так же поставьте на огонь кастрюлю с водой и доведите до кипения, затем немного убавьте огонь. Большой кусок пищевой пленки смажьте с одной стороны растительным маслом. Затем разбейте яйцо на смазанную сторону пленки и сверните ее в мешочек.

Чтобы конструкция точно держалась, завяжите ее нитью или в узел. Опустите мешочек с яйцом в воду и варите в течение 3 минут.

Готовим в микроволновке

Этот способ считают самым простым, ведь для него нужна только правильная посуда и микроволновка, конечно.

Возьмите глубокую миску. Обязательно проверьте, можно ли ее греть в микроволновке. Налейте в посуду воды до половины. Добавьте щепотку соли и по желанию столовую ложку уксуса.

Далее сделайте водоворот и разбейте туда яйцо. Сразу поставьте в микроволновку 1 минуту при мощности 800 Вт. Приятного аппетита!