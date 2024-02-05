Как самостоятельно вырастить авокадо в любой точке мира

Есть несколько способов прорастить семена авокадо. Но самое главное все-таки выбрать правильное авокадо! Чтобы выбрать идеально подходящее семя, необходимо обратить особое внимание на его размер. Косточка авокадо размером с грецкий орех - это минимум, рекомендуемый для посадки.

Аккуратно извлеките ядро

Так как же обеспечить наилучшие результаты при посадке этого семени? Лучшее время для получения идеальной косточки - это когда авокадо достигло зрелости, когда оно уже достаточно спелое и мягкое. Но будьте осторожны, извлечение - непростая задача: вынимая семя, будьте очень осторожны, чтобы не повредить его.

Люди склонны извлекать его ножом, но, поскольку орех хрупкий, этот метод не всегда рекомендуется. Или, по крайней мере, действуйте очень осторожно, чтобы избежать повреждений.

Подготовительный этап необходимо проводить тщательно. Как только косточка будет освобождена, тщательно промойте ее, чтобы удалить с плода возможные следы мякоти. Вы также заметите, что она покрыта коричневой кожурой. Наберитесь терпения и дайте ему высохнуть в течение нескольких дней.

Используйте зубочистки

При посадке косточки авокадо в воду нужно воткнуть три зубочистки горизонтально в самую толстую часть, чтобы они могли закрепить ее. Таким образом, они будут играть роль опоры, которая позволит основанию семени хорошо погрузиться в воду, а остальные выступят наружу.

Процесс прорастания

Если вместо этого вы выберете вариант посадки прямо в землю, имейте в виду, что этот метод будет более медленным и потребует определенного ухода. Прежде всего, замочите семя на полчаса в горячей воде, чтобы смягчить внешнюю поверхность ядра и тем самым облегчить рост будущих корней.

Как происходит пересадка в горшок

Будьте очень осторожны, потому что, хотя для того, чтобы увидеть видимые изменения, потребуется до трех недель, вода быстро испаряется, а сердцевина все равно должна с ней контактировать. Если все пойдет хорошо, он расколется, сигнализируя о том, что корень развивается правильно. Стебель также начнет появляться.

Если вы заметили, что вода стала очень темной или липкой, замените ее, но не мочите корень. Как только появятся первые листочки, это признак того, что пора переходить к пересадке в горшок с почвенной смесью. Вам необходимо следить за тем, чтобы дерево авокадо оставалось влажным, но не затопленным.

Подготовка горшка для дерева авокадо и почвы

Наполните горшок размером не более галлона хорошо дренируемой почвой.

Выкопайте небольшую ямку и закопайте семя чуть ниже поверхности почвы (острием вверх), оставив примерно полдюйма высоты семени над линией почвы.

Обильно полейте и поставьте горшок в теплое, светлое место с температурой около 20 градусов. Обязательно держите его подальше от сквозняков!

Первичный уход после пересадки

Чтобы ваше дерево авокадо хорошо росло и приносило хорошие плоды, вам придется заботиться о нем так, как оно того заслуживает, обеспечивая ему все идеальные условия с точки зрения почвы, воды, света и удобрений.

Яркость

Чтобы деревья авокадо процветали, им нужно много солнца, оно должно получать не менее четырех-шести часов в день. Поэтому, если ваш растет внутри дома, обязательно найдите подходящее место, где будет яркий непрямой свет.

Земля

Ваше растение предпочитает богатую, суглинистую, хорошо дренированную почву. Важно, чтобы почва не задерживала лишнюю воду и была достаточно аэрированной. Если вы выращиваете дерево на открытом воздухе, обязательно проверьте почву перед посадкой. Идеальный pH почвы для дерева авокадо составляет от 5 до 7.

Полив

Обратите внимание, что дерево авокадо необходимо часто и обильно поливать. Но не забывайте давать почве возможность немного подсохнуть между поливами. Конечно, в летние месяцы, когда стоит жара, полив придется еще немного увеличить, особенно молодых деревьев.

Удобрения

Мы не рекомендуем использовать удобрения для дерева авокадо в первый год. По истечении этого времени вы можете внести сбалансированное удобрение для цитрусовых или удобрение, специально разработанное для деревьев авокадо, следя за тем, чтобы оно было особенно богато азотом.

Возможность пересадки в открытый грунт

Вот факторы, которые следует учитывать при выращивании дерева авокадо вне дома.

Климатические соображения

Начните с поиска участка в саду, который получает около восьми часов солнечного света в день и имеет хорошо дренированную, но в то же время аэрируемую почву.

Этап пересадки на открытом воздухе

Выкопайте яму в земле достаточно глубокой и немного широкой.

Добавьте немного компоста и установите сердцевину в лунку.

Заполните почву вокруг сердцевины небольшим количеством почвы, прижимая почву по ходу движения.

Обильно полейте почву.

Советы по выращиванию на открытом воздухе

Как экзотическое растение, дерево авокадо довольно гибкое, когда дело касается температуры. Он может расти в зонах устойчивости с тропическим и субтропическим климатом и выдерживать температуры от -4 до 40 градусов.

Но в идеале это растение лучше всего чувствует себя при температуре от 15 до 25 градусов. Кроме того, если вы живете в холодном климате с очень суровой зимой, лучше всего выращивать его в горшке в помещении.

Распространенные проблемы

Чрезмерный полив, слишком много солнца, недостаток минералов или присутствие вредителей - все это распространенные проблемы, которые могут повлиять на здоровье и внешний вид вашего дерева авокадо.

Корневая гниль

Хотя деревья авокадо любят воду, к сожалению, они могут стать жертвой корневой гнили. Если вы заметили, что листья начинают желтеть, это признак чрезмерного потребления воды, и в этом случае вам необходимо отрегулировать программу увлажнения. Кроме того, чтобы корни не загнивали преждевременно, было бы разумнее больше дренировать почву.

Обгоревшие листья

Также будьте осторожны с солнечными ожогами! Хотя деревья авокадо любят яркий свет, их листья могут стать коричневыми и в конечном итоге сгореть. Если вы заметили коричневатый цвет, это доказывает, что вашему дереву слишком жарко, поэтому разумнее будет переместить его в более прохладное и менее солнечное место.

Дефицит минералов

Иногда деревьям авокадо может не хватать определенных типов минералов. Как и чрезмерный полив, проблемы с оплодотворением обычно являются симптомом желтых листьев. Поэтому важно регулярно удобрять растение, примерно раз в месяц, чтобы избежать этого дефицита.

Вредители

Наконец, как вы понимаете, как и в случае с любым другим растением, вредители не остаются в стороне. Некоторые вредители, такие как клещи и гусеницы, любят прятаться возле деревьев авокадо.

Не пренебрегайте этой проблемой: примите быстрые и решительные меры, чтобы избавиться от этих вредителей, прежде чем они выйдут из-под контроля.

Безусловно, дерево авокадо - сильное и выносливое дерево, способное выдержать различные суровые условия при условии быстрого устранения болезней и вредителей.

Важно! Высаживать косточку авокадо в горшок можно с ранней весны и до наступления лета. А вот для получения первых плодов придется набраться терпения - урожай появится только через 4-5 лет.