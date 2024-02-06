Новые авто и недвижимость. За какое имущество в Украине нужно платить налог на роскошь

Новые и люксовые автомобили, квартиры и дома большой площади в Украине подпадают под отдельный налог "на роскошь". В 2024 году для собственников такого имущества изменились условия налогообложения.

При подготовке использовались: Налоговый кодекс, публикации порталов Государственной налоговой службы и Министерства экономики Украины.

Кому придется уплатить налог на роскошь и в каком размере – подробнее в материале РБК-Украина ниже.

Что такое налог на роскошь

Это неофициальное название имущественного налога, который ежегодно платят владельцы достаточно дорогостоящих транспортных средств и недвижимости большой "квадратуры". Средства идут в местные бюджеты – по месту регистрации имущества.

К налогу на роскошь относятся:

транспортный налог;

налог на недвижимое имущество, отличное от земляного участка – квартира, дом, гараж и другая жилая или нежилая недвижимость.

Налог на роскошь за авто

Транспортный налог привязан к стоимости автомобиля и году его "возраста".

Налогообложению подлежат легковые транспортные средства, с года выпуска которых прошло не более 5 лет включительно (месяц выпуска также учитывается).

Среднерыночную стоимость ежегодно определяет Министерство экономики, исходя из марки, модели, года выпуска, объема цилиндров двигателя, типа горючего. При этом не учитывается за какую сумму владелец приобрел авто.

За какие авто нужно уплатить налог в 2024 году

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, под транспортный налог уплачиваю за авто со среднерыночной стоимостью от 375 минимальных зарплат.

С 1 января размер минималки вырос с 6 700 грн до 7 100 грн, то есть среднерыночная стоимость авто, за которое придется уплатить налог в 2024 году составляет 2 662 500 грн.

Узнать, подпадает ли автомобиль под налог на роскошь можно на сайте Министерства экономики. Необходимо указать марку, модель и год выпуска транспортного средства, после чего онлайн калькулятор отобразит приблизительную среднерыночную стоимость.

Также Минэкономики ежегодно публикует перечень моделей автомобилей, подпадающих под налогообложение.

В 2024 году их в списке 184, в том числе Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

Фото: 184 марки авто подпадают под налогообложение в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сумма налога и как платить

Размер налога фиксированный – 25 тыс. грн в год. О необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба.

После получения уведомления владелец авто (физическое лицо) должен внести оплату в течение 60 суток.

Юридическим лицам необходимо уплачивать налог за авто авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отражаемым в годовой налоговой декларации.

Налог на недвижимость

Определяющей для этого имущественного налога является площадь недвижимости. Так, налог на роскошь должны уплатить владельцы квартир от 300 кв. м и домов от 500 кв. м общей площади.

В то же время, налог начисляется и за меньшую площадь:

квартиры, площадь которых составляет более 60 кв. м ;

; жилые дома площадью более 120 кв. м ;

; если в собственности разные типы объектов жилой недвижимости – налог уплачивается при превышении общей площади свыше 180 кв. м.

В таком случае придется оплатить только за "лишние" метры – свыше указанных нормативов.

Размер налога

Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления в зависимости от типа объектов и их местонахождения (по месту регистрации имущества).

Налог исчисляется с учетом размера малой заработной платы, установленной на 1 января отчетного года. Ставка налогообложения не может превышать 1,5% от "минималки" за 1 кв. м.

Поскольку в 2024 году налог начисляется за отчетный 2023 год, то ставка налога рассчитывается исходя из минимальной зарплаты на 1 января 2023 (6 700 грн). То есть максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 100,5 грн.

Пример расчета

Если у физлица находится в собственности квартира в Киеве общей площадью 65 кв. м, то сумма налога рассчитывается на "лишние" 5 метров с учетом ставки налога 1,5% (100,5 грн. за 1 кв.м.).

(65-60)*100,5 = 502,5 грн

Если в собственности человека есть квартира площадью более 300 кв.м или дом площадью 500 кв.м, то сумма налога дополнительно увеличится на 25 тыс. грн.

Уведомление о необходимости уплаты налога на недвижимость должна направить местная налоговая служба до 1 июля 2024. После чего у владельца есть 60 суток для внесения платежа.

Фото: налог на роскошь 25 тыс. грн оплачивается для имущества от 300 кв.м (Виталий Носач, РБК-Украина)

Налог на недвижимость в условиях войны

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Налоговом кодексе были введены дополнительные критерии по уплате налога на недвижимость (раздел XX, подраздел 10, пп. 69.22).

В частности, если недвижимое имущество в результате боевых действий, получило незначительные повреждения, пригодно для проживания/использования по назначению и подлежит восстановлению путем текущего ремонта, местные администрации имеют право:

устанавливать меньшую ставку налога для собственника;

освобождать собственника от уплаты налога.

Процентную ставку можно проверить на официальных порталах сельских, поселковых, городских советов по месту регистрации имущества.