Как самостоятельно очистить дымоход в доме: этот продукт есть у каждого
Для очистки дымохода необязательно нанимать мастеров или покупать специальные средства. Справиться с загрязнением могут помочь и простые народные средства, например картофельная кожура.
Об этом пишет SantePlus.
В общем желательно чистить дымоход дважды в год. К тому же, это можно сделать самостоятельно и не придется лезть на крышу.
Засоренный дымоход выделяет потенциально смертельные токсичные газы и пары.
Как очистить дымоход
Существует гораздо традиционный метод, который поможет легко очистить дымоход. Эта техника предполагает использование высушенной картофельной шкурки.
Необходимо просто бросить картофельную шелуху в котел в огонь. Цинк в картофеле подействует на сажу и не даст ей застрять в дымоходе.
В частности, для такого метода картофель нужно заранее оставить на открытом воздухе от 24 до 48 часов. Он должна быть слишком сухой, чтобы правильно гореть. Только после этого можно поместить картофельную шелуху в горящий огонь.
После очистки дымохода таким образом вы увидите, что он станет гораздо чище.
Что будет, если не чистить дымоход
Если не производить своевременную чистку дымохода и каминов от сажи, то грязь начнет накапливаться быстрее. Отложения создадут жесткую поверхность, в результате труба сильно засорится, что может привести к нескольким последствиям.
- Тяга сильно снизится;
- Дрова, угли не смогут интенсивно гореть, поэтому качество отопления упадет. Дом не будет нагреваться хорошо, как раньше;
- Испортится поверхность металлической трубы, ее придется заменить новой;
- Могут вспыхнуть остатки смолистых отложений.
Поэтому лучше всего дымоходы осматривать регулярно и чистить.
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