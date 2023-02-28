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Как самостоятельно диагностировать инсульт и вовремя оказать помощь (инструкция)

Как распознать инсульт (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Инсульт - острое, внезапное нарушение кровоснабжения мозга. Его клетки перестают получать кислород и питательные вещества из крови и уже через несколько минут начинают гибнуть. Соответственно, чем быстрее вы поймете, что требуется неотложная помощь, тем лучше.

Об этом в Instagram рассказала семейный врач Олеся Лива.

Какой бывает инсульт?

Медики распознают два вида инсульта: ишемический (происходит из-за блокировки сосудов тромбом) и геморрагический (возникает при разрыве сосудов). Наиболее распространенный из них ишемический инсульт, его диагностируют в 80% случаев.

При возникновении инсульта необходимо срочно обратиться в скорую помощь и как можно скорее госпитализировать больного.

Как самостоятельно диагностировать инсульт

  • Внезапно возникли слабость и потеря чувствительности в руке, ноге, лице. Эти признаки наиболее часто встречаются на одной стороне тела (правой или левой).
  • Нарушение речи.
  • Острое понижение или потеря зрения.
  • Интенсивная головная боль развивается на фоне полного благополучия и хорошего самочувствия.
  • Нарушение сознания - характеризуется дезориентацией в месте и времени, снижение памяти.
  • Тошнота и рвота, неустойчивость при ходьбе, расстройства глотания.

Тест BE FAST для определения инсульта

Существует достаточно простой, но надежный тест для диагностики инсульта в домашних условиях. В англоязычной литературе этот тест называется BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test), что в переводе означает "Баланс Глаза Лицо Рука Язык Тест".

Суть этого теста состоит в следующем:

  • Попросите человека улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия (угол рта с одной стороны "висит").
  • Попросите поднять обе руки вверх, при инсульте это невозможно, одна рука отстанет от другой или будет неподвижна.
  • Попросите сказать простую фразу. При инсульте у человека не получается четко и правильно произнести простую фразу, речь неразборчива, невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь - чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.

Раньше мы писали, при каких значениях пульса следует обращаться за неотложной помощью.

Кроме того, читайте о том, как недостаток соли может влиять на здоровье.

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