Как самостоятельно диагностировать инсульт и вовремя оказать помощь (инструкция)

Какой бывает инсульт?

Медики распознают два вида инсульта: ишемический (происходит из-за блокировки сосудов тромбом) и геморрагический (возникает при разрыве сосудов). Наиболее распространенный из них ишемический инсульт, его диагностируют в 80% случаев.

При возникновении инсульта необходимо срочно обратиться в скорую помощь и как можно скорее госпитализировать больного.

Как самостоятельно диагностировать инсульт

Внезапно возникли слабость и потеря чувствительности в руке, ноге, лице. Эти признаки наиболее часто встречаются на одной стороне тела (правой или левой).

Нарушение речи.

Острое понижение или потеря зрения.

Интенсивная головная боль развивается на фоне полного благополучия и хорошего самочувствия.

Нарушение сознания - характеризуется дезориентацией в месте и времени, снижение памяти.

Тошнота и рвота, неустойчивость при ходьбе, расстройства глотания.

Тест BE FAST для определения инсульта

Существует достаточно простой, но надежный тест для диагностики инсульта в домашних условиях. В англоязычной литературе этот тест называется BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test), что в переводе означает "Баланс Глаза Лицо Рука Язык Тест".

Суть этого теста состоит в следующем:

Попросите человека улыбнуться или показать зубы. При инсульте происходит заметная асимметрия (угол рта с одной стороны "висит").

Попросите поднять обе руки вверх, при инсульте это невозможно, одна рука отстанет от другой или будет неподвижна.

Попросите сказать простую фразу. При инсульте у человека не получается четко и правильно произнести простую фразу, речь неразборчива, невнятна.

При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь - чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.