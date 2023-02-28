Как самостоятельно диагностировать инсульт и вовремя оказать помощь (инструкция)

Инсульт - острое, внезапное нарушение кровоснабжения мозга. Его клетки перестают получать кислород и питательные вещества из крови и уже через несколько минут начинают гибнуть. Соответственно, чем быстрее вы поймете, что требуется неотложная помощь, тем лучше.
Об этом в Instagram рассказала семейный врач Олеся Лива.
Медики распознают два вида инсульта: ишемический (происходит из-за блокировки сосудов тромбом) и геморрагический (возникает при разрыве сосудов). Наиболее распространенный из них ишемический инсульт, его диагностируют в 80% случаев.
При возникновении инсульта необходимо срочно обратиться в скорую помощь и как можно скорее госпитализировать больного.
Существует достаточно простой, но надежный тест для диагностики инсульта в домашних условиях. В англоязычной литературе этот тест называется BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test), что в переводе означает "Баланс Глаза Лицо Рука Язык Тест".
Суть этого теста состоит в следующем:
При наличии хотя бы одного симптома, свидетельствующего о развитии инсульта, необходимо срочно вызвать скорую помощь - чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.
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