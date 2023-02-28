Як самостійно діагностувати інсульт і вчасно надати допомогу (інструкція)

Інсульт - гостре, раптове порушення кровопостачання мозку. Його клітини перестають отримувати кисень і поживні речовини з крові і вже через кілька хвилин починають гинути. Відповідно, чим швидше ви зрозумієте, що потрібна невідкладна допомога, тим краще.
Про це в Instagram розповіла сімейний лікар Олеся Ліва.
Медики розпізнають два види інсульту: ішемічний (відбувається через блокування судин тромбом) і геморагічний (виникає при розриві судин). Найбільш поширений з них ішемічний інсульт, його діагностують у 80% випадків.
При виникненні інсульту, необхідно терміново звернутися у швидку допомогу і як можна швидше госпіталізувати хворого.
Існує досить простий, але надійний тест для діагностування інсульту в домашніх умовах. В англомовній літературі цей тест називається BE FAST (Balance Eyes Face Arm Speech Test, що в перекладі означає "Баланс Очі Обличчя Рука Мова Тест".
Суть цього тесту полягає в наступному:
При наявності хоча б одного симптому, що свідчить про розвиток інсульту, необхідно терміново викликати швидку допомогу - чим раніше буде надана допомога, тим більше шансів на відновлення.
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