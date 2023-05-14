Как рассчитать количество шашлыка для компании, чтобы всем хватило: полезные подсказки
Летом люди любят собираться компаниями на природе и жарить шашлык. Чтобы общий досуг удался, нужно уметь рассчитывать, сколько и какой еды стоит взять, чтобы всем хватило и не осталось лишнего.
Как правильно рассчитать количество мяса для шашлыка, рассказываем в материале ниже.
Как рассчитать количество мяса на человека
Перед покупкой мяса для целой компании следует учесть то, что во время приготовления шашлыка оно ужаривается по массе на 30-40%.
Сколько сырого мяса нужно на человека:
- на мужчину - 400-500 г
- на женщину - 300 г
- на ребенка - 130-300 г (в зависимости от возраста)
Традиционную свинину или говядину можно заменить более легким куриным мясом - оно быстрее готовится и гораздо проще усваивается.
Данные расчеты указаны для пикника, продолжительностью до 6 часов. Если вылазка на природу будет длиться дольше, количество мяса нужно увеличить на 20-25%.
Как выбрать мясо на шашлык
Для шашлыка лучше всего брать молодое мясо с жиром. Например, из свинины лучше брать окорок, корейку, шею или лопатку, из курицы - бедра, крылья и голени, а из телятины - вырезку.
Нарезать мясо надо поперек волокон, куски должны быть размером по 4-5 см каждая сторона. Идеальным временем для маринования считается 12-20 часов.
Не стоит шашлык перегружать специями и кислотами. Если правильно выбрали мясо, то для него достаточно будет соли, перца, лука и немного сухих трав.
Как рассчитать другие продукты для пікніка
Кроме шашлыка, на природу стоит взять овощи, грибы, напитки и простые закуски.
Сколько продуктов нужно на человека:
- Овощи - 250 г на взрослого и 125 г на ребенка,
- Хлеб - 100 г на взрослого и 50 г на ребенка,
- Напитки безалкогольные - 2 л на взрослого и 1-1,5 л на ребенка.
Если планируете запекать овощи на огне, то следует учесть, что они ужариваются на 50-60%.
Также если планируете запекать рыбу, то расчет такой же примерно, как для мяса на шашлык.
Ранее мы рассказывали о том, из-за каких ошибок при приготовлении шашлыка он становится вредным.
Читайте также о том, почему не следует использовать алюминиевую фольгу во время приготовления блюд.