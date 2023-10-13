Фармацевт назвала самые эффективные лекарства при ротавирусе у детей

Ротавирус - род вирусов, который чаще всего является причиной диареи среди младенцев и младших детей. Взрослые болеют редко. Вирус передается фекально-оральным путем, повреждает клетки тонкого кишечника и вызывает гастроэнтерит. Ротавирус также часто называют "желудочным гриппом", несмотря на то, что он не имеет отношения к гриппу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -пост фармацевта Ольги Мельник рассказывает, чем лечить ротавирус у детей.

Какие лекарства применяют при ротавирусе

Регидранты

Эти препараты необходимы организму для того, чтобы избежать обезвоживания. Эксперт советует использовать Регидрон, Регидратант, Электролит. Давайте ребенку обильно пить по одной чайной ложке. Врач также рекомендует добавлять чайную ложку меда для вкуса.

При диарее

Чтобы сократить продолжительность диареи, используйте Смекту или Энтерол 250.

Температура

Если у ребенка есть температура, сбивать его следует с помощью ацетилсалициловой кислоты.

Основная профилактика заражения ротавирусом - это соблюдение правил гигиены и вакцинация. Для последнего можно использовать Ротарикс или Ротатек. Однако, обратите внимание, что они имеют ограничения по возрасту.

Что такое ротавирус

Ротавирусная инфекция - инфекционная болезнь вирусного происхождения, протекающая с тяжелой диареей. Является наиболее частой причиной тяжелой диареи, нередко смертельной, у младенцев и маленьких детей.

Почти каждый ребенок в мире до достижения пяти лет заражается ротавирусом как минимум один раз. Однако с каждым заражением иммунитет возрастает, и последующие заражения менее жесткими; у взрослых редко есть эта инфекция.

Существует пять видов этого вируса, которые называют A, B, C, D и E. Наиболее распространенным является ротавирус A - он является причиной более 90% случаев заражений человека.