Як розпізнати "шарлатанські" ліки: Комаровський назвав ознаки

Сучасна фармацевтична індустрія представляє багато виробників і препаратів. З одного боку, це позитивне явище, яке дозволяє обрати ліки відповідно до своїх потреб і гаманця. З іншого боку, відсутня гарантія того, що на полицях аптек не опиняться так звані "фуфломіцини".

Як їх розпізнати, пояснює РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео доктора Комаровського.

Як виявити "фуфломіцин"

Найчастіше перші дзвіночки можна помітити ще в рекламі препарату. Експерт перераховує ті ознаки, на які варто звернути особливу увагу.

Цих ліків залишилося зовсім мало. Це маніпуляція, яка змушує вас придбати препарат.

Дуже "вигідна" акція. Покупцям можуть пропонувати придбати два препарати за ціною трьох. Проте суть полягає в тому, що зазвичай для курсу лікування потрібно набагато більше пігулок чи іншої форми ліків. Тому для вас акція просто не буде вигідною, а от продавці - озолотяться.

У рекламі будуть посилатися не на дослідження чи заяви вчених, а на людей, яким нібито ці ліки вже допомогли.

Продавці обов'язково згадають, що при створенні ліків використовували унікальну технологію та рідкісні складові. Таким чином виробники додають "репутації" та "авторитету" своєму препарату.

В описі "шарлатанських" ліків часто зазначають, що всі складові натуральні.

Виробники зазвичай обіцяють швидкий результат і повну відсутність побічних ефектів.

Часто "фуфломіцини" лікують кілька хвороб відразу. Також звертайте на це увагу та не ведіться.

Загалом лікар не рекомендує стежити за рекламою лікарських засобів. Не варто займатися самолікуванням, а краще звертатися до спеціаліста за фаховою допомогою.

Державна підтримка

Окремо варто звернути увагу на цей аспект у рекламі "шарлатанських" ліків. Дуже часто шахраї можуть послуговуватися тим, що ліки нібито створені за підтримки держави. При цьому реклама таких препаратів може бути російською мовою, що вже повинно викликати підозру.

Крім того, запам'ятайте, що всі державні програми в Україні, які стосуються здоров'я та ліків, здійснюються винятково за підтримки МОЗ і точно будуть висвітлені на офіційних сторінках установи.

Забезпеченням безкоштовними ліками займається також Національна служба здоров'я України. Уся необхідна стосовно цього інформація - за посиланням.