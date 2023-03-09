Как распознать разные типы артрита: ранние признаки и тревожные симптомы

Артрит - воспалительные процессы в суставе - имеет более 100 видов и связанных с ним состояний. Медики предупреждают, что заболевание угрожает людям всех возрастов и пола, и часто недуг может приводить к инвалидности.
Общие симптомы способны проявляться в разной форме и периодически, исчезать и возникать снова, быть незаметны годами, но со временем прогрессировать или ухудшаться.
Какие признаки могут указывать на артрит, как бороться з недугом и не запустить проблему до тяжелой формы - читайте в материале ниже.
Часто ощущение, когда "болят суставы", может сопровождать несколько болезней, в частности остеоартроз (называют еще артроз) и ревматоидный артрит.
По статистике, у большинства пациентов первые проявления воспаления в суставах обнаруживаются в возрасте 20-50 лет, при этом у женщин заболевание встречается в три раза чаще, чем у мужчин, рассказывает украинский врач-ортопед-травматолог высшей квалификационной категории Тарас Ханик.
"Патология довольно быстро перерастает в хроническую форму, вызывает инвалидизацию и требует постоянного контроля врачом, приема медицинских препаратов, посещения различных физиотерапевтических процедур", - перечисляет медик.
Также врач добавил, что осложненные случаи ревматоидного артрита нуждаются в хирургическом вмешательстве.
В Центре общественного здоровья Украины отмечают, что артрит может приводить к необратимым изменениям суставов. Иногда они визуально заметы - например, узловатые суставы пальцев, но часто повреждения можно увидеть только на рентгеновском снимке.
Некоторые типы артрита, кроме суставов, также поражают сердце, глаза, легкие, почки и кожу.
Поскольку существует множество видов артрита, симптомы могут отличаться в зависимости от типа заболевания. Именно поэтому очень важно установить точный диагноз, подчеркивают в Минздраве Украины.
Следует обратиться за медпомощью, если вы чувствуете:
Доктор добавляет, что обычно когда люди слышат термин "артрит", то думают об остеоартрите (ОА), поскольку это наиболее распространенная форма такого недуга.
Симптомы обычно проявляются постепенно и могут различаться по интенсивности, усиливаясь во время "вспышек" заболевания.
ПА также может вызывать кожную сыпь на разгибательных поверхностях тела (например, на передней части колена или задней части локтя), что может привести к развитию серебристых бляшек. По словам доктора Грэма, "ямчатые" или сухие ногти также являются частыми проявлениями.
Хотя симптомы часто появляются после эмоциональной или физической травмы, у многих людей нет четкого триггера.
Существует специфика лечения в зависимости от причины возникновения артрита, а также возможно замедление его прогрессирования.
"Если вас беспокоит боль в суставах, самый важный первый шаг - получить точный диагноз. Поговорите со своим семейным врачом о своих симптомах, а дальше вас направят к узкому специалисту", - рекомендуют в ЦОЗ Минздрва Украины.
Также медицина обращает внимание на различия между артритом и артрозом по причинам развития, особенностям патологических изменений, происходящих в суставах, симптомам и лечением.
Так, зонами поражения артрита являются суставы, кости, внутренние органы, а артроза - суставы, хрящи, пространство между костями, отмечают в Центре общественного здоровья Украины.
Остеоартрит чаще всего поражает несущие суставы, такие как колено, бедро, нижний отдел позвоночника или большой палец ноги, но он также может вызывать боль и скованность в суставах большого пальца или пальцев, говорит доктор Грэма.
Степень дегенерации сустава зависит от многих факторов, включая образ жизни, вес, историю болезни и уровень активности. ОА поражает тела людей асимметрично и, как правило, в конкретных суставах в зависимости от образа жизни человека, профессии, занятий спортом, увлечений и травм.
Возрастная группа пациентов с артритом: средний и молодой возраст (25-40 лет), а артроз развивается после 60-65 лет вследствие износа хрящевой ткани, сообщают в ЦОЗ МОЗ Украины.
Для первого недуга основаниями возникновения называют инфекцию, нарушение метаболизма, отложение солей в суставах, а для артроза - повышенная нагрузка на суставы, врожденные нарушения.
Характерные симптомы артрита:
Признаки артроза:
Разница между артритом и артрозом (фото: facebook.com/phc.org.ua)
При лечении остеоартроза по протоколу требуются нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие на основе трамадола и локальные средства на основе капсаицина. Кроме этого, необходимы аэробика, в том числе водные, силовые упражнения, растяжки и похудение.
При ревматоидном артрите первым звеном лечения является традиционное для этой болезни лекарство, изменяющее течение болезни, а в случае сильного прогресса заболевания - терапия различными ингибиторами фактора некроза опухолей. Эффективно дополнять медикаментозную терапию растяжением и упражнениями на гибкость суставов.
Ключевые советы от Минздрава Украины по профилактике артрита включают:
Медики советуют следовать этим простым правилам, которые позволят не только лечить уже сложившееся заболевание, но и своевременно предупредить его развитие.
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