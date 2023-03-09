Как распознать разные типы артрита: ранние признаки и тревожные симптомы

Часто ощущение, когда "болят суставы", может сопровождать несколько болезней, в частности остеоартроз (называют еще артроз) и ревматоидный артрит.

Распространенность недуга

По статистике, у большинства пациентов первые проявления воспаления в суставах обнаруживаются в возрасте 20-50 лет, при этом у женщин заболевание встречается в три раза чаще, чем у мужчин, рассказывает украинский врач-ортопед-травматолог высшей квалификационной категории Тарас Ханик.

"Патология довольно быстро перерастает в хроническую форму, вызывает инвалидизацию и требует постоянного контроля врачом, приема медицинских препаратов, посещения различных физиотерапевтических процедур", - перечисляет медик.

Также врач добавил, что осложненные случаи ревматоидного артрита нуждаются в хирургическом вмешательстве.

Опасность артрита и тревожные симптомы

В Центре общественного здоровья Украины отмечают, что артрит может приводить к необратимым изменениям суставов. Иногда они визуально заметы - например, узловатые суставы пальцев, но часто повреждения можно увидеть только на рентгеновском снимке.

Некоторые типы артрита, кроме суставов, также поражают сердце, глаза, легкие, почки и кожу.

Поскольку существует множество видов артрита, симптомы могут отличаться в зависимости от типа заболевания. Именно поэтому очень важно установить точный диагноз, подчеркивают в Минздраве Украины.

Следует обратиться за медпомощью, если вы чувствуете:

боль, чрезмерную чувствительность и скованность в суставах;

наблюдается покраснение и отечность вокруг суставов;

ограничение движения суставов;

ощущение жара кожи над суставом;

слабость и истощение мышц.

Ранние признаки различных типов артрита

По словам доктора медицинских наук, сертифицированного врача внутренней и интегративной медицины в Нью-Йорке (США) Роберта Грэма, ранние признаки и симптомы остеоартрита могут различаться, но обычно они включают боль или боль в суставах, а также болезненность суставов, отек или скованность, которые усиливаются по утрам, пишет Forbes Health.

Доктор добавляет, что обычно когда люди слышат термин "артрит", то думают об остеоартрите (ОА), поскольку это наиболее распространенная форма такого недуга.

Ранние признаки и симптомы остеоартрита могут различаться, но, по словам доктора Грэма, обычно они включают боль или боль в суставах, а также болезненность суставов, отек или скованность, которые усиливаются по утрам.

могут различаться, но, по словам доктора Грэма, обычно они включают боль или боль в суставах, а также болезненность суставов, отек или скованность, которые усиливаются по утрам. Ранние признаки и симптомы ревматоидного артрита (РА) включают утреннюю скованность и боль, но их бывает трудно идентифицировать на ранних стадиях. Недуг обычно начинается в мелких суставах пальцев рук и ног и распространяется на более крупные суставы, такие как бедра и колени.

Симптомы обычно проявляются постепенно и могут различаться по интенсивности, усиливаясь во время "вспышек" заболевания.

Ранние признаки и симптомы псориатического артрита (ПА) включают боль и отек, как и другие формы артрита, но то, что отличительный признак, - это "колбасоподобный отек" пальцев рук и ног, говорит доктор Грэм.

ПА также может вызывать кожную сыпь на разгибательных поверхностях тела (например, на передней части колена или задней части локтя), что может привести к развитию серебристых бляшек. По словам доктора Грэма, "ямчатые" или сухие ногти также являются частыми проявлениями.

Ранние признаки и симптомы фибромиалгии, которую бывает трудно диагностировать, обычно начинаются с широко распространенной мышечно-скелетной боли и усталости. Другие симптомы могут включать изменения настроения, тревогу и депрессию, а также ригидность всего тела, отмечает он.

Хотя симптомы часто появляются после эмоциональной или физической травмы, у многих людей нет четкого триггера.

Ранние признаки и симптомы подагры включают внезапную сильную боль, которая часто усиливается ночью. Подагра обычно начинается с одного сустава стопы или большого пальца ноги и может быть отмечена покраснением, отеком и болезненностью в этом суставе. Обострения могут возникать и проходить, но длительная подагра обычно приводит к боли более чем в одном суставе.

Диагностирование и лечение

Существует специфика лечения в зависимости от причины возникновения артрита, а также возможно замедление его прогрессирования.

"Если вас беспокоит боль в суставах, самый важный первый шаг - получить точный диагноз. Поговорите со своим семейным врачом о своих симптомах, а дальше вас направят к узкому специалисту", - рекомендуют в ЦОЗ Минздрва Украины.

Также медицина обращает внимание на различия между артритом и артрозом по причинам развития, особенностям патологических изменений, происходящих в суставах, симптомам и лечением.

Так, зонами поражения артрита являются суставы, кости, внутренние органы, а артроза - суставы, хрящи, пространство между костями, отмечают в Центре общественного здоровья Украины.

Остеоартрит чаще всего поражает несущие суставы, такие как колено, бедро, нижний отдел позвоночника или большой палец ноги, но он также может вызывать боль и скованность в суставах большого пальца или пальцев, говорит доктор Грэма.

Степень дегенерации сустава зависит от многих факторов, включая образ жизни, вес, историю болезни и уровень активности. ОА поражает тела людей асимметрично и, как правило, в конкретных суставах в зависимости от образа жизни человека, профессии, занятий спортом, увлечений и травм.

Возрастная группа пациентов с артритом: средний и молодой возраст (25-40 лет), а артроз развивается после 60-65 лет вследствие износа хрящевой ткани, сообщают в ЦОЗ МОЗ Украины.

Для первого недуга основаниями возникновения называют инфекцию, нарушение метаболизма, отложение солей в суставах, а для артроза - повышенная нагрузка на суставы, врожденные нарушения.

Характерные симптомы артрита:

скованность движений после пробуждения,

резкая боль в суставах даже в спокойном состоянии,

суставы отекают, становятся "горячими" на ощупь,

возможна высокая температура (38-39 градусов), конъюнктиве, упадок сил и лихорадка.

Признаки артроза:

хруст в области суставов,

острая боль при движении или нагрузках на опорно-двигательный аппарат, в состоянии покоя проходит,

со временем сустав "твердеет" из-за образования костных наростов, человек не может двигать рукой, ногой, пальцами.

Разница между артритом и артрозом (фото: facebook.com/phc.org.ua)

При лечении остеоартроза по протоколу требуются нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие на основе трамадола и локальные средства на основе капсаицина. Кроме этого, необходимы аэробика, в том числе водные, силовые упражнения, растяжки и похудение.

При ревматоидном артрите первым звеном лечения является традиционное для этой болезни лекарство, изменяющее течение болезни, а в случае сильного прогресса заболевания - терапия различными ингибиторами фактора некроза опухолей. Эффективно дополнять медикаментозную терапию растяжением и упражнениями на гибкость суставов.

Профилактика

Ключевые советы от Минздрава Украины по профилактике артрита включают:

быть физически активным;

поддерживать здоровый вес и правильно питаться;

не заниматься самолечением и своевременно обращаться к врачу.

Медики советуют следовать этим простым правилам, которые позволят не только лечить уже сложившееся заболевание, но и своевременно предупредить его развитие.