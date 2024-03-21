Как россияне уничтожают Сумскую область: жуткие фото с приграничной зоны

Последние несколько недель для жителей Сумской области превратились в ад. Пограничные населенные пункты просто равняют с землей российские захватчики. За день на населенные пункты Сумской области обстреливают до 500 раз, в ход идут КАБы, артиллерия, минометы, РСЗО, дроны, шахеды, пушки.

Больше всего от обстрелов страдают Николаевская, Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Миропольская, Великописаревская, Поповская, Середино-Будская, Эсманская, Свеская общины.

Местные жители массово эвакуируются, и с собой забирают только документы и частично – домашних животных. Вещей, если успевают взять, берут минимум. Волонтеры сбиваются с ног, чтобы всем успеть помочь. Также пытаются вывозить на безопасные территории животных, которых хозяева вынуждены были покинуть.

"Сейчас все пограничные горит. Враг пытается стереть все в наших общинах. В последнее время я была на пограничье, в Великописаревской, Белопольской общинах. Я всегда езжу к людям, которые находятся в 5-километровой зоне, у которых огороды уже часто граничат с Россией, с гуманитарной миссией. Потому что остающиеся на границе люди не получают никакой финансовой поддержки. Все, что у них было – это огороды и скот", - рассказала волонтер "Европейского фонда помощи" Екатерина Андреева.

Россияне уничтожают Сумскую область (фото: Национальная полиция Украины, Кордон.Медиа)

Редактор Великописаревской газеты "Ворскла" рассказал, что эвакуация гражданского населения очень усложнилась, потому что оккупанты разрушили мост на Поповку. Судьба многих жителей села сейчас неизвестна и, по некоторым данным, там за последние дни погибли 5 человек. С селом нет связи и люди оттуда выходят пешком, по полевым дорогам.

Из-за обстрелов страдает гражданская и критическая инфраструктура, админздания, жилые дома. Разрушают мосты и дороги. В Великой Писаревке фактически полностью уничтожен центр села.

13 марта там приступили к эвакуации и вывезли почти 300 человек. Из села Рыжевка увезли 140 жителей, но там еще остались пенсионеры. Волонтеров туда не пускают из-за ситуации безопасности.

"Ситуация по Великописаревской общине следующая: у нас очень громко: обстреляны все административные здания, часть частных и муниципальных. Из-за активизации военных действий наше село испытало большие разрушения. Только за последние дни были уничтожены местная поликлиника, дом культуры, аптеки, магазины, и десятки частных домов. В селе бесчисленное количество домов-призраков – уцелевшие, но в них больше не вернутся люди", - рассказала глава общины Людмила Бирюкова.