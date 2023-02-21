Как работа мозга влияет на похудение: объяснение фитнес-тренера

Способствует ли умственная работа похудению

На обеспечение нужд мозга приходится 20% общих затрат энергии. Это равно тому количеству пищи, которую человек употребил бы за десятерых! Или если в течение дня вы съедите несколько кусков торта, то один из них "заберет" мозг, а точнее энергию от этого продукта.

Можно заключить, что если мозг потребляет и перерабатывает энергию, то теоретически он сжигает калории. В свою очередь это может положительно отразиться на процессе похудения.

На самом деле, это распространенный миф, который ученые давно развеяли. Умственный труд никоим образом не влияет на процесс похудения. Но куда же деваются те 20% энергии?

"Он в нашем теле, как Солнце в солнечной системе. В его обязанности входит знать все происходящее извне или внутри организма, отдавать команды, координировать работу различных органов твоего тела. Он мгновенно реагирует на те или иные изменения, отдавая оптимальный приказ мускулам двигаться определенным образом", - пишет специалист.

Управляя буквально всеми процессами в организме, мозг просто нуждается в большом количестве энергии. Это, в частности, причина, почему важно питаться сбалансировано, а не только правильно. Для работы мозга требуются быстрые углеводы и глюкоза.

Может ли мозг мешать похудению

В 2022 году ученые провели исследование, в ходе которого обнаружили, что в мозгу есть группа нейронов, разветвляющаяся от позвоночника до жировой ткани.

При исследовании ученые заблокировали связь между мозгом и жировыми тканями. Оказалось, что в случае отключения сенсорных нейронов наш организм запускает в действие симпатическую систему, которая в свою очередь активировала процессы сжигания жира.

Это означает, что мозг подает сигнал тканям для сжигания излишнего. Однако это будет происходить только в том случае, когда к этому будут толкать внешние факторы: дефицит калорий, физическая активность и т.д.