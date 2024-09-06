Как делать домашнее задание со школьником без слез и конфликтов: советы родителям

Домашнее задание - это стресс как для многих школьников, так и для их родителей. Счастливы те мамы и папы, у которых детей остаются на группе продленного дня или с детства приучаются делать домашние задания самостоятельно и без проверок. Но чаще всего родителям приходится сидеть с ребенком, проверять задачи и ситуации иногда доходят до истерик, слез и скандалов.

Вы с ребенком сели за выполнение домашнего задания, а он плачет, отвлекается, говорит, что ничего не понимает. Ситуация начинает выходить из-под контроля и вот вы уже в отчаянии повышаете голос, а ваш школьник плачет еще громче. Знакомая картина?

Причин, по которым ребенок не может сосредоточиться на задачах, может быть множество. Это: усталость, голод, жажда, страх, переживание за результат и даже опасения, что родители будут ругать, как это бывало раньше.

Есть несколько правил, которые помогут вам справиться со всеми этими проблемами и наладить положительную коммуникацию с ребенком.

Избавьтесь от напряжения

Порой родителям тяжело сдерживаться. И это не потому, что вас так раздражает ребенок. Это напряжение у взрослого, которое выплескивается в неловкий момент.

Если какое-нибудь упражнение вас разозлило, то поговорите с ребенком. Объясните, что вы злитесь не на него. Если справиться с раздражением не удается, то отложите домашние задания на потом или попросите кого-нибудь из членов семьи вас заменить.

Радость от знаний

Интеллект и развитие ребенка формируются не только школой. Изучать ту же математику, физику или английский язык можно различными способами. Сейчас очень много современных кружков для детей и можно выбрать то, что будет интересно. Пусть дополнительно посещает занятия, где будет чувствовать радость и легкость.

Дневник достижений

Учитывать собственные ресурсы и самоанализировать свои успехи - хорошая привычка. Она помогает отстраниться от оценки и одобрения других. Вместе с ребенком вы можете создать такой дневник, куда сможете записывать все, что есть гордость ребенка. Пусть он сам решит, чем сегодня гордится больше всего. Победы могут быть большими и маленькими, но они укрепляют нашу веру в себя.

Делайте вовремя

Не следует дорабатывать или переписывать задания поздно вечером, когда вы вернулись с работы. "У тебя есть обязанности - уроки. Ты должен выполнять их вовремя. Я тебе доверяю. Я могу проверить с удовольствием твои тетради, но делать вечером уроки мы не будем".

А что делать, если ребенок не сделал домашнее задание или сделал кое-как?

Если это единичные случаи - просто помогите. Ребенок действительно может запутаться и не понять задачи. Если же выполнение ДЗ постоянно вызывает затруднения - договаривайтесь с репетитором или учителем группы продленного дня. Ребенок должен понимать, что получит ровно столько помощи, сколько ему будет необходимо.

Не давите

Один из ключевых принципов - не давите на ребенка, чтобы он сразу после школы сел за домашние задания. Ему нужно пообедать, отдохнуть и "проветрить голову" - прогулкой на свежем воздухе, просмотром любимого мультфильма, спортивными играми или творческими кружками, а также помощью по дому.

Когда ребенок начнет делать ДЗ - не висите у него над душой, но будьте рядом, подсказывайте, что делать. Дайте ему возможность самостоятельно справиться с задачами. Помогайте - когда ребенок об этом попросит. Так ваш школьник научится делать задания самостоятельно.

Создайте ритуал

Придумайте свой ритуал, который будет указывать, что уже пришло время для выполнения домашнего задания. Например, вы включаете лампу и готовите рабочее место. Не забывайте убрать все "лишние" предметы - телефоны, планшеты, игрушки. Ибо они будут рассеивать внимание ребенка.

Старайтесь садиться за уроки примерно в одно и то же время, чтобы у ребенка выработалась привычка, так же как застелить кровать или чистка зубов. Составьте вместе с ребенком расписание и помогайте его соблюдать.

Сделайте паузу

Если ребенок не понимает, как выполнять задания и вы уже трижды пытались объяснить, не повышайте голос, не кричите! Сделайте короткую паузу и предложите ребенку выпить чаю или сока с печеньем. Вы успеете успокоиться, а ребенок сможет лучше осмыслить полученную информацию.

Всегда начинайте с самых простых задач. Маленькие успехи могут стать источником мотивации для выполнения более сложных задач.

Задания - для ребенка

Помните, что домашние задания предназначены для вашего ребенка, а не для вас. Поэтому, если он просит вас о помощи, не нужно выполнять задания за него. Ваше дело - объяснить, помочь решить аналогичные задачи. Выполнить "домашку" за ребенка - это отложить проблему на неопределенное время.