Как реагировать родителям, если ребенка ругает чужой человек: когда нужно защитить, а когда нет?

Ситуации, когда другой человек начинает ругать или делает замечание вашему ребенку - случаются часто. Это может быть посторонний человек или кто-нибудь из ваших знакомых. Как реагировать на это и всегда ли нужно вставать на защиту?
Как родителям реагировать, если ребенка ругает другой человек, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Nasha mama.
Психологи считают, что если кто сделал вашему ребенку уместное и справедливое замечание, уважительно и спокойно, а вы соглашаетесь с его содержанием, то это не должно вызывать проблем. И даже может оказаться полезным для ребенка.
То есть, позволить делать замечания ребенку или даже поругать его - можно. И не сразу нужно бросаться в защиту своего "птенчика".
Но если взрослый (не важно, знакомый или незнакомый), начинает на ребенка кричать, унижать его, публично стыдить, говорить оскорбительные слова к ребенку и тем более физически на него влиять - родители обязательно должны вмешаться и встать немедленно в защиту ребенка.
Можно сказать так:
Детям очень важно чувствовать, что ни папа, ни мама, ни за что не дадут ее обидеть, а смогут за них заступиться и защитить.
Когда родители бездействуют и просто стоят рядом, растеряны и не знают, как действовать - ребенок чувствует себя очень беззащитно и может это воспринять как предательство от родителей.
Кроме того, по словам психологов, после такого опыта ребенок в будущем так же не сможет защищать себя и будет растерян в критической ситуации. Она может даже считать, что другой человек справедливо ее унижает и потому не пытается отстаивать свои права.
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