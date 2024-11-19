Как реагировать родителям, если ребенка ругает чужой человек: когда нужно защитить, а когда нет?

Психологи считают, что если кто сделал вашему ребенку уместное и справедливое замечание, уважительно и спокойно, а вы соглашаетесь с его содержанием, то это не должно вызывать проблем. И даже может оказаться полезным для ребенка.

То есть, позволить делать замечания ребенку или даже поругать его - можно. И не сразу нужно бросаться в защиту своего "птенчика".

Но если взрослый (не важно, знакомый или незнакомый), начинает на ребенка кричать, унижать его, публично стыдить, говорить оскорбительные слова к ребенку и тем более физически на него влиять - родители обязательно должны вмешаться и встать немедленно в защиту ребенка.

Можно сказать так:

Я не позволяю вам так разговаривать с моим ребенком

Прекратите так разговаривать с моим ребёнком

Отойдите от моего ребенка и не трогайте его

Я никому не позволяю говорить с моим ребенком в таком тоне

Детям очень важно чувствовать, что ни папа, ни мама, ни за что не дадут ее обидеть, а смогут за них заступиться и защитить.

Когда родители бездействуют и просто стоят рядом, растеряны и не знают, как действовать - ребенок чувствует себя очень беззащитно и может это воспринять как предательство от родителей.

Кроме того, по словам психологов, после такого опыта ребенок в будущем так же не сможет защищать себя и будет растерян в критической ситуации. Она может даже считать, что другой человек справедливо ее унижает и потому не пытается отстаивать свои права.