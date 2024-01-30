Как прошла выставка миниатюрной библиотеки, которую организовала королева Камилла (фото)

Как прошла выставка миниатюрной библиотеки

76-летняя королева Камилла устроила прием в Виндзорском замке для участников новой коллекции миниатюрной библиотеки, которая выставлена ​​рядом с Кукольным домом королевы Мэри, поскольку он празднует свой век.

На королевском приеме были отмечены авторы, иллюстраторы и переплетчики, участвовавшие в проекте Современной миниатюрной библиотеки, в том числе сын королевы Том Паркер Боулз.

Королевский коллекционный фонд рекламирует экспозицию, как самый большой и самый известный кукольный дом в мире и как подарок прабабушки короля Чарльзуа королеве Марии, которая любила все маленькое и декоративное в 1924 году.

Сокровищем копии эдвардианской резиденции, над которой работали 1500 мастеров, является ее библиотека, включающая крошечные тома некоторых ведущих писателей эпохи, таких как: сэр Артур Конан Дойл, Томас Гарди и других.

Выставка миниатюрной библиотеки (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Поскольку кукольный дом отмечает 100-летие, Королевский коллекционный фонд сообщил, что королева Камилла поддержала инициативу Современной миниатюрной библиотеки.

В ходе презентации 20-ти ведущим писателям и иллюстраторам было поручено создать новые миниатюрные книги, которые дополнят действующую коллекцию как представление современной британской литературы.

Переплетенные вручную тексты, высота которых достигает менее двух дюймов, включают рассказы, поэзию, пьесы и т.п., некоторые из которых вдохновлены кукольным домом или созданы к юбилею.

Королева Камилла совершила короткую экскурсию по Кукольному дому и проверила новые экспозиции.