Как прошла презентация Galaxy Unpacked и какие новинки еще показала Samsung

Смарт-часы Galaxy Watch Ultra и Galaxy Watch 7

Galaxy Watch Ultra

Устройство на базе Wear OS 5 использует новую конструкцию подушки безопасности для повышения защиты и того, что Samsung называет "визуальной завершенностью". Watch Ultra созданы для обеспечения прочности, возможно, для экстремальных спортсменов.

Во-первых, они должны работать на большей высоте - от 500 метров ниже уровня моря до 9 000 метров над ним. Часы водостойкий на глубине до 100 метров и имеют титановый корпус.

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Любителям приключений не стоит беспокоиться о том, что устройство быстро разрядится, поскольку Samsung заявляет, что оно проработает до 100 часов в режиме энергосбережения и 48 часов при включенном энергосбережении для тренировок. В любом случае, это должно быть самое продолжительное время автономной работы среди всех часов Galaxy Watch.

Другие функции включают отслеживание многоэтапных тренировок, расширенную персонализированную зону сердечного ритма и аварийную сирену для повышения безопасности.

Экран имеет пиковую яркость 3000 нит, поэтому они должны быть видны в очень солнечных условиях, а также есть ночной режим. Samsung утверждает, что Galaxy Watch Ultra может даже обнаруживать признаки апноэ сна. Помимо всего этого, есть новая программируемая кнопка быстрого доступа.

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Galaxy Watch 7

Для тех, кто хочет просто получить последние смарт-часы Samsung без лишних наворотов, есть Galaxy Watch 7. Эта модель - первая с 3-нм процессором, который, по словам Samsung, может обеспечить в три раза более быструю работу процессора и на 30 процентов лучшую энергоэффективность.

Они имеют двухчастотную систему GPS для повышения точности определения местоположения, улучшения отслеживания здоровья и возможность управления устройством с помощью двойного сжатия.

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Цена гаджетов

Galaxy Watch Ultra доступны только в размере 47 мм и стоят 650 долларов (26 490 гривен). Что касается Galaxy Watch 7, то они выпускается в размерах 40 мм и 44 мм. Цена начинается от 300 долларов (12 220 гривен).

Умное кольцо Galaxy Ring

Новый гаджет Samsung Galaxy Ring выполнен из прочного и легкого титана, что делает его идеальным для повседневной носки. Внутри корпуса скрываются три датчика, которые отслеживают сон, активность и параметры здоровья, включая пульс, оксигенации крови и температуру.

Приложение Galaxy Health, синхронизирующееся с кольцом, предоставляет детальную информацию о сне, его влиянии на самочувствие и физическую активность. Статистика доступна всем пользователям без необходимости платной подписки.

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Galaxy Health также дает рекомендации по улучшению качества сна и здоровья, помогая вам заботиться о себе.

Galaxy Ring обладает влагозащитой IP68, что позволяет плавать и принимать душ без проблем (до 30 минут). Заряда устройства хватает до 7 дней, поэтому вам не придется постоянно беспокоиться о его подзарядке.

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Цена устройства

Samsung Galaxy Ring доступен в трех цветах (черный, серебристый, золотистый) и 9 размерах. Стоимость устройства составляет 399 долларов (16 250 гривен).

Наушники Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro

Первая модель, Galaxy Buds 3, представляет собой "капельки" в стиле Apple AirPods. Они оснащены 11 мм драйвером и тремя микрофонами для активного шумоподавления. Заявленная автономность составляет до 6 часов без футляра и до 30 часов с ним.

Модель Galaxy Buds 3 Pro является внутриканальной, со сменными силиконовыми насадками. Эти наушники также оснащены активным шумоподавлением и оригинальной подсветкой корпуса, которая, например, может отражать уровень громкости.

Качество звука обеспечивается двойным драйвером: низкочастотным 10,5 мм и высокочастотным 6,1 мм планарного типа. Также имеются три микрофона. Автономность без футляра составляет до 7 часов, с футляром - до 30 часов, как и у базовой модели.

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Для обеих моделей заявлен звук HIFI-уровня с возможностью персонализированного усиления благодаря анализу посадки и окружающих условий. Для подключения используется Bluetooth 5.4. Обе модели имеют защиту по стандарту IP57.

Наушники поддерживают функции Galaxy AI, основанные на искусственном интеллекте. Одна из таких функций - "Синхронный перевод", который позволяет общаться с иноязычным собеседником, переводя речь в реальном времени.

Эта функция работает только при сопряжении с телефонами Samsung, так как все вычисления осуществляются с помощью фирменных нейросетей компании. ИИ также регулирует шумоподавление, настраивает эквалайзер и обеспечивает эффект пространственного звучания.

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Цена гаджетов

Galaxy Buds 3 стоят 180 долларов (7 330 гривен), а Galaxy Buds 3 Pro 250 долларов (10 180 гривен)