Как проявляется Омикрон у вакцинированных против коронавируса: основные симптомы

Основные симптомы Омикрона:

Кашель

Лихорадка

Насморк

Головная боль

Боль в горле

Заложенность

Чаще всего этот вариант COVID-19 похож на обычную простуду и большинство симптомов не очень тяжелые. Присутствуют также мышечные боли, а вот потеря вкуса и обоняния при этом вирусе бывает значительно реже.

Омикрон у вакцинированных

"У вакцинированных и ревакцинированных людей Омикрон, как правило, вызывает сухость/першение в горле, чихание, головную боль, мышечные боли, утомляемость и насморк/заложенность носа. Сухой кашель и лихорадка также могут сопровождать Омикрон, но они встречаются реже, чем при более ранних вариантах заболевания", - рассказал доктор Адам Браун.

Специалист также отметил, что Омикрон у многих пациентов сейчас начинается с сухости и першения в горле, с болей в теле и головной боли. Эти симптомы могут прогрессировать в течение нескольких дней.

Потеря вкуса и обоняния менее характерна для этого штамма коронавируса, и тяжелые проблемы с легкими тоже встречаются намного реже.

"В ходе бесед с пациентами в последнее время мы слышим меньше сообщений о потере вкуса или обоняния и больше сообщений о боли в горле, насморке, головных болях, чихании и усталости. Однако важно помнить, что, если вы испытываете какие-либо симптомы COVID-19, вам следует пройти тестирование", - рассказал магистр здравоохранения, директор группы реагирования Калифорнийского университета Дэвид Соулелес.

Как отмечают ученые, Омикрон имеет тенденцию оставаться в верхних дыхательных путях, а не оседать в легких.

"Исследования показывают, что Омикрон имеет тенденцию оседать в верхних дыхательных путях (нос, горло, бронхи). Место, где оседает вирус, может быть одной из основных причин, по которой симптомы различаются", - подчеркнул доктор Браун.