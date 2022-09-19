COVID знову атакує: кому і коли потрібно обов'язково зробити щеплення у 2022 році

Коронавірус в Україні знову набирає обертів і за минулий тиждень було зареєстровано близько 37 тисяч нових випадків COVID-19. Медики закликають українців обов'язково вакцинуватись і вже дозволили другу бустерну дозу вакцини всім.

Коли та кому потрібно зробити вакцинацію від коронавірусу і де зараз роблять щеплення – читайте у матеріалі нижче.

Епідемія коронавірусу пішла на спад не лише в Україні, а й у всьому світі ще на початку 2022 року. І багато в чому – завдяки обмеженням та масовій вакцинації.

Однак ближче до осені кількість хворих знову почала збільшуватися і за останні кілька тижнів хворих на коронавірус стала майже вдвічі більшою.

Уберегти себе від тяжкого перебігу хвороби та можливих серйозних ускладнень допомагає лише вакцинація. Навесні 2022 року для багатьох українців пандемія відійшла на другий план через військове вторгнення Росії. Проте частина українців на той момент встигла зробити хоча б дві дози вакцини та була у відносній безпеці.

Усі сертифікати були автоматично продовжені, а біженці за кордоном мали змогу зробити другу дозу чи бустерну – третю.

Медики закликають зараз усіх громадян зробити бустерну вакцинацію тим, хто раніше отримав хоч дві дози вакцини від коронавірусу, а також вакцинуватися тих, хто раніше щеплення не робив.

Хто знаходиться в зоні ризику

Коронавірус особливо небезпечний для людей з хронічними захворюваннями, для людей похилого віку, для вагітних і людей, у яких ослаблений імунітет і є проблеми з органами дихання. Щеплення від коронавірусу потрібно робити обов'язково:

Людям з аутоімунними захворюваннями

Людям із гіпертонією

Людям з астмою та захворюваннями органів дихання

Людям з хронічними захворюваннями нирок та печінки

Вагітним і годуючим мамам

Жінкам, які планують вагітність у найближчому майбутньому

Люди з ослабленим імунітетом

Людям старше 60 років

Людям із діабетом

Також варто вакцинуватися людям, які не робили щеплення раніше та не заразилися коронавірусом під час пандемії.

Кому вакцинація від коронавірусу протипоказана

Не проводять вакцинацію від коронавірусу тим, хто мав тяжку алергійну реакцію на попередню дозу вакцини.

Також може бути гіперчутливість на один із компонентів вакцини. У такому разі вибирають вакцину іншого виробника.

Не проводять вакцинацію під час гострої фази захворювання – при температурі від 38 і вище.

Як зараз зробити щеплення

Більшість пунктів вакцинації у громадських місцях було закрито через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Однак пункти вакцинації залишилися при поліклініках та лікарнях, які зараз функціонують.

Дізнатися про роботу пункту вакцинації та наявність вакцин від коронавірусу можна у свого сімейного лікаря або в реєстратурі медичного закладу.

Також працює гаряча лінія НСЗУ 16-77, де підкажуть найближчий пункт вакцинації у тій місцевості, де ви зараз перебуваєте. Також потрібну інформацію можна знайти на сайті НСЗУ.

Всі щеплення, як і раніше, роблять безкоштовно і зараз уже не потрібно записуватися на вакцинацію за кілька тижнів вперед.