Не боль в горле. Медики назвали три новых симптома коронавируса
Коронавирус продолжает распространяться по всему миру и у него появляются новые симптомы. Так, многие из тех, у кого обнаружен вирус, страдают от потери слуха, шума в ушах или головокружения.
По оценкам ZOE Health Study, в котором используются данные о тестах и симптомах, полученные от миллионов участвующих пользователей приложения, в Великобритании насчитывается 2,6 миллиона больных COVID.
Так, в Англии сейчас болеет 1 человек из 60. Большинство людей знают, что сейчас нужно обращать внимание на боль в горле и температуру.
Потеря обоняния сейчас уже очень редко встречается.
Какие симптомы говорят о коронавирусе
Теперь медики предупреждают, что симптомами вируса является инфекция уха.
Исследование, проведенное отделением отоларингологии хирургии головы и шеи Гарвардской медицинской школы в Бостоне, штат Массачусетс, пришло к новым выводам.
"Наши результаты показывают, что инфекция уха может лежать в основе связанных с COVID-19 проблем со слухом и головокружением", - сообщили медики.
Эксперты отмечают, что если у вас болит горло, и вы чихаете, это может быть хорошим признаком и означать, что у вас простуда, а не Covid.
Также при острой боли в горле на протяжении нескольких дней, рекомендуется сделать тест на коронавирус.
Помните, что в случае инфекции вы должны самоизолироваться и не контактировать с людьми. В людных местах не забывайте носить маску.
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