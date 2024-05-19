Как принимать витамин D и чем грозит передозировка вашему организму: объяснение врача

Что нужно знать о витамине D

"Витамин D попадает в организм двумя путями - через кожу и с пищей. Когда солнечные лучи попадают на поверхность кожи, молекула предшественника витамина D превращается в "солнечный" витамин D3 (холекальциферол). Витамин D вырабатывается под солнечными лучами в человеческой коже в период с апреля по октябрь, а время - с 12:00 до 15:00", - объясняет врач.

С пищей в организм поступают витамины D2 (эргокальциферол - растительного происхождения) и D3 (холекальциферол - животного происхождения).

Кому грозит дефицит витамина

С возрастом уменьшается способность синтезировать "солнечный" витамин через кожу, поэтому пожилые люди попадают в группу риска дефицита.

"В группу риска недостаточности витамина D попадают пациенты с ожирением - подкожная жировая ткань может накапливать витамин D, что приводит к снижению его биодоступности", - говорит Скиталинская.

Поступающий в организм витамин D является биологически неактивным. Первая фаза активации происходит в печени. Если у человека возникают проблемы с печенью, может возникнуть недостаточность витамина D.

"В почках проходит второй этап активации ферментами, поэтому если плохо работают почки, также будет проблема дефицита витамина D", - говорит диетолог.

Какой уровень витамина D достаточен для здоровья

Оптимальной концентрацией витамина является 30-50 нг/мл, согласно последним рекомендациям.

"Если, несмотря на тщательный прием добавки, в назначенной врачом дозе, уровень витамина остается низким - проблема может скрываться в печени. При печеночных проблемах наблюдается серьезный дефицит всех жирорастворимых витаминов, который невозможно восполнить, не вылечив основное заболевание печени. Второй причиной может быть синдром мальабсорбции (плохого всасывания)", - объясняет Скиталинская.

Когда человек принимает большие дозы витамина D, рекомендуется регулярно контролировать уровень креатинина в крови и уровень кальция в сыворотке крови и моче.

Для профилактики назначают дозу - 1000 МЕ/сутки.

"Люди с ожирением нуждаются в двойной дозе витамина D по сравнению с дозами, рекомендованными для сверстников с нормальной массой тела. Взрослым старше 75 лет также рекомендованы двойные дозы (например, 2000-4000 тыс. МЕ/сутки)", - говорит врач. .

Она советует перед началом лечения проверить, есть ли у человека гиперчувствительность к витамину D.

"Витамин D дружит с магнием, кальцием и витамином К. Не дружит с: витамином Е и некоторыми лекарствами (барбитуратами, сердечными гликозидами, препаратами фосфора)", - добавляет диетолог.

Когда и как принимать витамин D

"Жирорастворимый витамин D лучше усваивается. Но водорастворимые формы подходят для тех людей, у кого нарушено усвоение жиров, а такое случается при заболеваниях желчного пузыря, кишечника, поджелудочной железы", - отмечает Скиталинская.

Лучше всего витамин D принимать утром или днем, поскольку он снижает синтез мелатонина - "гормона сна", а потому может вызвать бессонницу, если принять его вечером.

"Принимать витамин нужно во время еды, причем очень желательно, чтобы еда при этом была достаточно жирной - так он максимально усвоится", - советует диетолог.

Не следует перенасыщать организм витамином, рекомендуемое содержание этого вещества в крови - 40-80 нг/мл (100-200 нмоль/л).

Чем опасны чрезмерные дозы витамина D:

повреждают печень

вызывают остеопороз

вызывают вымывание кальция из костей и отложение его в сосудах, почках, легких, сердце

могут спровоцировать развитие раковых заболеваний

Дозы витамина D должен подбирать врач индивидуально.

"Больше всего витамина D в рыбьем жире и печени трески. С большим разрывом потом в этом списке морепродукты, печень говяжья, грибы лисички, желтки яиц (сваренных всмятку), молочные продукты", - говорит Скиталинская.