Более 1500 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине
Фото: украинский военный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава около 486 940 (+1510) человек;
- танков – 7510 (+14) ед;
- боевых бронированных машин – 14508 (+48) ед;
- артиллерийских систем – 12538 (+23) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30);
- крылатые ракеты – 2199 (+2);
- автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48) ед;
- специальная техника – 2061 (+7);
Потери россиян на фронте
Напомним, в настоящее время Россия активизировала попытки наступления на Харьковскую область. Именно поэтому в последние дни выросли потери россиян. В частности, по состоянию на утро 14 мая сообщалось о более 1700 ликвидированных оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.