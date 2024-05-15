Более 1500 оккупантов и 14 танков: Генштаб обновил потери РФ на войне в Украине

Силы обороны Украины за последние сутки смогли ликвидировать еще более 1500 российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.05.24 ориентировочно составили:

личного состава около 486 940 (+1510) человек;

танков – 7510 (+14) ед;

боевых бронированных машин – 14508 (+48) ед;

артиллерийских систем – 12538 (+23) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30);

крылатые ракеты – 2199 (+2);

автомобильной техники и автоцистерн – 16955 (+48) ед;

специальная техника – 2061 (+7);

Потери россиян на фронте

Напомним, в настоящее время Россия активизировала попытки наступления на Харьковскую область. Именно поэтому в последние дни выросли потери россиян. В частности, по состоянию на утро 14 мая сообщалось о более 1700 ликвидированных оккупантов.

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