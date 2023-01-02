Как привести в чувство организм после праздничных застолий: нужен копеечный фрукт

Новогодние праздники не обходятся без застолий, на которых много еды и алкоголя.
В издании Express дали советы, как очистить организм после таких возлияний. Ва понадобится всего один фрукт.
Выходите на улицу и будьте активными
Большинство людей подолгу сидят на диване, много едят и смотрят телевизор.
Малоподвижный образ жизни может вызвать у людей вздутие живота и привести к нездоровым привычкам в еде. Эксперт объяснил, что для детоксикации организма и повышения уровня энергии и пищеварения важно выходить на улицу и двигаться.
Пейте много жидкости, чтобы вывести токсины
После застолий необходимо много пить жидкости, речь о простой воде. Также есть чудесный совет, как сделать детокс организма с помощью лимона.
Чтобы избежать обезвоживания благодаря дополнительным необходимым питательным веществам, положите чайную ложку свежевыжатого лимонного сока в теплую воду. Лимоны богаты витамином С и мочегонными свойствами, которые могут помочь в детоксикации организма.
Еще один хороший вариант — пить зеленый чай, так как он содержит мощные антиоксиданты, которые помогают организму выводить вредные токсины.
Увеличьте потребление клетчатки
Эксперт обнаружил, что в среднем один рождественский ужин может содержать колоссальные 956 калорий только из основного блюда.
Рождественские обеды и алкоголь часто перегружены сахаром, для расщепления которого организму требуются дополнительные усилия.
Для детоксикации и улучшения здоровья кишечника включайте в рацион множество овощей, таких как капуста, морковь, фенхель и савойская капуста. Это даст вашему телу много клетчатки, а клетчатка необходима для поддержания здоровья.
Раньше мы писали, что происходит с вами после небольшой дозы алкоголя.
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