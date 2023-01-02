Как привести в чувство организм после праздничных застолий: нужен копеечный фрукт

Как восстановиться после праздников?

Выходите на улицу и будьте активными

Большинство людей подолгу сидят на диване, много едят и смотрят телевизор.

Малоподвижный образ жизни может вызвать у людей вздутие живота и привести к нездоровым привычкам в еде. Эксперт объяснил, что для детоксикации организма и повышения уровня энергии и пищеварения важно выходить на улицу и двигаться.

Пейте много жидкости, чтобы вывести токсины

После застолий необходимо много пить жидкости, речь о простой воде. Также есть чудесный совет, как сделать детокс организма с помощью лимона.

Чтобы избежать обезвоживания благодаря дополнительным необходимым питательным веществам, положите чайную ложку свежевыжатого лимонного сока в теплую воду. Лимоны богаты витамином С и мочегонными свойствами, которые могут помочь в детоксикации организма.

Еще один хороший вариант — пить зеленый чай, так как он содержит мощные антиоксиданты, которые помогают организму выводить вредные токсины.

Увеличьте потребление клетчатки



Эксперт обнаружил, что в среднем один рождественский ужин может содержать колоссальные 956 калорий только из основного блюда.

Рождественские обеды и алкоголь часто перегружены сахаром, для расщепления которого организму требуются дополнительные усилия.

Для детоксикации и улучшения здоровья кишечника включайте в рацион множество овощей, таких как капуста, морковь, фенхель и савойская капуста. Это даст вашему телу много клетчатки, а клетчатка необходима для поддержания здоровья.