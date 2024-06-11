Как приучить ребенка читать летом: эти советы для родителей действительно работают

Не силуйте

Все попытки родителей усадить ребенка с книгой против его воли - заканчиваются неудачей. И даже хуже - такими действиями можно отбить желание к чтению вообще. Ребенок начнет воспринимать книгу как наказание и будет избегать этого занятия.

И не ставьте ребенку границы - например, прочесть за день 50 страниц. Пусть это будет десять страниц, но регулярно. Желательно выбирать для чтения одно и то же время, чтобы сформировалась привычка. Не делайте замечания, что юный читатель читает слишком медленно или слишком быстро. Обязательно хвалите.

Читайте вслух

Любовь к чтению лучше прививать с раннего детства. Эксперты советуют начинать читать книги вслух уже с одного года. Именно с 9-10 месяцев начинается формирование первого словарного запаса. Начинайте с 15-20 минут в день, а вот пятилеткам можно читать уже час. Главное - делайте это регулярно, в спокойной атмосфере, можно перед сном.

Читать ребенку вслух можно до тех пор, пока он не научится это делать самостоятельно. Покупайте интересные книги, показывайте картинки и иногда прибегайте к уловкам - не дочитывайте интересный рассказ до конца, чтобы вызвать заинтересованность.

Сделайте чтение семейной традицией

Раз в неделю устраивайте вечера чтения, и поочередно читайте вслух или каждый член семьи будет читать свою книгу самостоятельно (если ребенок среднего школьного возраста). Расскажите, что такая традиция была в семьях многих великих правителей, писателей. Можно заварить вкусный чай и испечь пирог, чтобы провести время с родными в уютной атмосфере.

Обсуждайте произведения

Еще одна хорошая привычка - обсуждайте с ребенком произведения. Вам, конечно, придется прочесть что-то из того, чем сейчас заинтересован ваш ребенок. А для ребенка это будет хорошей мотивацией к чтению.

Смотрите экранизацию

Первый шаг пробуждения любопытства к чтению - смотреть фильмы, снятые по книгам. Затем предлагайте прочесть книгу и выделить то, что в экранизации представлено иначе, чем в оригинале. Такой поиск может превратиться в увлекательное состязание.

Позвольте ребенку выбирать

Родителям не стоит думать, что они знают лучше всего, что ребенок должен прочесть - вы можете не угадать по возрасту или по интересам. Прислушивайтесь к ребенку и выбирайте ему те книги, чтение которых доставит удовольствие. Ребенок должен воспринимать чтение как хобби, которым хочется заниматься снова и снова. Позвольте малышу самостоятельно выбрать себе новую книгу в библиотеке или книжном магазине.

Подавайте личный пример

Дети в любом возрасте копируют наше поведение, поэтому они искренне не понимают, зачем им делать что-либо, что родители никогда в их присутствии не делают. Поэтому уделяйте время чтению - хоть по пол часа в день, чтобы ребенок видел вас с книгой в руках.

Поделитесь своим опытом - какие книги вас интересовали, какие произвели впечатление, какие вам запомнились и что вы перечитывали по нескольку раз.

Если у вас детство было без книг - так и скажите и объясните, почему вы раньше не читали. К примеру, было трудно достать книги, такого количества магазинов не было, ваши родители настаивали, чтобы вы больше уделяли внимание обучению и спорту.