Как приготовить домашний хлеб с корочкой в пекарском рукаве. Видео от судьи МастерШеф

Приготовить дома хлеб с хрустящей корочкой - легче, чем вы думаете. Для этого вам понадобится кулинарный рукав, который продаетяс в магазине.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинара и судьи МастерШеф Эктора Хименеса-Браво в Instagram.
Замесите тесто, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 2 часа.
Затем хлеб нужно обмять, придать форму батона и присыпать мукой. Острым ножом сделайте на хлебе надрезы.
Поместите в рукав и оставьте на 15 минут. Духовку разогрейте до 180 градусов. Выпекайте в течение 1 часа или до румяной корочки.
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