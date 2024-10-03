Как убрать запах из уличного туалета: простые способы

Неприятный запах уличного туалета и выгребной ямы - распространенная проблема. Но существует несколько методов избавиться от запаха дачного туалета или замаскировать неприятные запахи.

Причины вони из выгребной ямы

Наполненная не слишком ароматными нечистотами выгребная яма является питательной средой для размножения микроорганизмов, которые вызывают вонь.

Когда температура воздуха повышается, содержимое может начать бродить, что приводит к образованию газов, в том числе ядовитых. Во всяком случае, вонь дачного туалета делает пользование невозможным.

Как избавиться от неприятного запаха уличного туалета

Засыпать крапиву

Листья этого жгучего растения, которые будут разлагаться бактериями, могут уменьшить вонь, которая исходит от дачного туалета. Для этого советуют еженедельно бросать небольшой пучок зелени в выгребную яму. За это время крапива полностью разложится.

Бросить пряности

Ароматные пряные травы со стойким ароматом могут "заглушить" неприятные запахи выгребной ямы. Но некоторые растения, например базилик с мятой, считаются оптимальным вариантом.

Чтобы замаскировать запах из дачного туалета, пучок трав нужно бросать в выгребную яму раз в неделю.

Бросить ботву помидоров

Чтобы нейтрализовать неприятный запах уличного туалета в деревне или на даче, в выгребную яму бросают томатную ботву и листья томатов. Также аромат томатной ботвы может отпугнуть мух.

Засыпать древесные опилки

Для того чтобы устранить неприятные запахи из выгребной ямы, в дачный туалет засыпают опилки. Однако опилки из старых ветхих бревен не используются, ведь их свойства ухудшаются.

Лучше использовать опилки из хвойных или фруктовых деревьев.

Добавить торф

Это природное вещество не может нейтрализовать вонь, однако впитывает в себя все запахи. Впрочем, выгребная яма заполняется быстрее.

Засыпать полезные бактерии

Сейчас существует еще один вариант устранения вони из дачного туалета - добавить бактерии, которые находятся в спящем состоянии. Такие биопрепараты производятся в виде таблеток, жидкости или порошка, который необходимо всыпать в выгребную яму.

В благоприятной среде бактерии начинают просыпаться и размножаться, разлагая органические отходы на воду и осадок.

Выкачать органические отходы

Чистка выгребной ямы является необходимым этапом ухода за дачным туалетом, ведь содержимое ямы не исчезает само по себе. Регулярность чистки сельского туалета следует определять в соответствии с регулярностью пользования, размерами ямы и количеством жителей.