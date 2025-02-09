Как правильно постирать любую шапку, чтобы она не растянулась и не села

Шапки защищают нас от холода и ветра, но со временем накапливают пыль, грязь и жир. Неправильная стирка может привести к потере формы или повреждению волокон.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно стирать разные виды головных уборов, чтобы они сохраняли свой вид и прослужили дольше.

Основные правила стирки шапок

Перед тем как стирать шапку, внимательно ознакомьтесь с информацией на ярлыке изделия. Там указана рекомендуемая температура и способ ухода. Некоторые модели разрешено чистить только в химчистке.

Шапки из шерсти, ангоры или других натуральных волокон нужно стирать при температуре не выше 30°C, а синтетические - до 40°C. Если есть риск испортить изделие домашней стиркой, лучше обратиться к профессионалам.

Перед стиркой снимите все съемные декоративные элементы: броши, значки, аппликации. Помпон из натурального меха лучше отпороть и очищать отдельно. Осмотрите шапку на предмет затяжек или дырок - если они есть, машинная стирка может повредить ткань.

Шапки из пушистой шерсти (ангоры, мохера) следует стирать отдельно, иначе их ворсинки могут осесть на других вещах. Не замачивайте головные уборы перед стиркой, особенно если они сделаны из натуральных волокон - это может привести к деформации.

Какие средства использовать

Лучше всего подходят жидкие моющие средства для ручной или машинной стирки. Они действуют деликатнее порошков и легче выполаскиваются из волокон.

Для шерстяных изделий можно выбрать специальные гели, содержащие ланолин или другие компоненты для смягчения ткани. Главное - избегать средств с агрессивными компонентами, такими как отбеливатели или хлор.

Для ручной стирки можно использовать обычный шампунь для волос - достаточно нескольких капель в воде, чтобы получить мягкую пену. Также полезно добавлять кондиционер для белья, чтобы шапка стала мягче и не накапливала статическое электричество.

Как стирать шапку вручную

Наполните емкость водой (30-40°C), растворите в ней моющее средство. Положите шапку в раствор и мойте ее мягкими движениями, не растягивая и не выкручивая ткань. Периодически поднимайте шапку из воды, чтобы моющее средство равномерно распределялось. После стирки слейте воду, налейте чистую прохладную жидкость и тщательно прополощите изделие.

Слегка сожмите шапку руками, чтобы удалить лишнюю воду, но не выкручивайте ее. Лучше оставить изделие в тазу на некоторое время, чтобы лишняя влага стекла самостоятельно. Такой метод стирки поможет сохранить структуру ткани и предотвратить деформацию.

Разные типы шапок требуют специфической стирки (фото: Freepik.com)

Стирка шапки в стиральной машине

Перед стиркой выверните головной убор наизнанку. Если на шапке есть вышивка или несъемные декоративные элементы, положите ее в специальный мешок для стирки. Добавьте жидкое средство для шерсти или деликатных тканей и кондиционер в соответствующие отсеки машинки.

Выберите режим "шерсть", "ручная стирка" или "деликатная стирка". Температура не должна превышать 30°C (для синтетики - 40°C). Обязательно выключите отжим и сушку, чтобы избежать деформации. После стирки достаньте шапку и дайте лишней воде стечь естественным путем.

Как правильно сушить шапку

Разложите шапку на ровной горизонтальной поверхности, подложив под нее махровое полотенце. Время от времени переворачивайте изделие, чтобы оно просыхало равномерно. Не располагайте шапку возле батарей или под прямым солнечным светом, поскольку это может привести к изменению формы или выцветанию цвета.

Не стоит вешать шапку на прищепки, натягивать ее на банку или использовать горячий фен для ускорения сушки - это только навредит изделию.