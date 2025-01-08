Как правильно постирать любое одеяло: практические советы

Одеяло - важный элемент домашнего комфорта, но его очистка может вызвать трудности. Неправильный подход к стирке может испортить материал или наполнитель, поэтому важно соблюдать определенные правила.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет ключевые моменты, которые нужно учитывать при стирке одеял, а также дает советы по уходу за ними.

Читайте ярлык перед стиркой

Перед тем как стирать одеяло, внимательно ознакомьтесь с информацией на ярлыке, если он сохранился. На нем указаны рекомендации по максимальной температуре стирки и допустимому способу очистки.

Некоторые одеяла разрешается только сдавать в химчистку, а для других указывается, можно ли сушить их в машине. Если ярлыка нет, ориентируйтесь на материал изделия или тип наполнителя.

Например, ватные одеяла лучше стирать вручную или доверить химчистке, ведь в стиральной машине они могут потерять форму. Для одеял с шелковым наполнителем также лучше обратиться к профессионалам.

Как выбрать температуру воды

Правильная температура воды зависит от материала одеяла. Для шерстяных, пуховых и холофайберовых изделий температура не должна превышать 30 градусов. Синтетические, байковые и бамбуковые одеяла можно стирать при температуре до 40 градусов.

Не забывайте, что одеяло значительно увеличивает вес при намокании. Большие по размеру изделия могут повредить стиральную машину, поэтому иногда лучше отдать их в химчистку. Эти рекомендации помогут избежать неприятных последствий во время стирки.

Какие средства использовать для стирки

Для большинства одеял подойдут универсальные жидкие моющие средства, которые легче вымываются из волокон ткани. Для шерстяных одеял выбирайте специальные гели, которые мягко ухаживают за натуральными материалами.

Синтетические, бамбуковые, синтепоновые и холофайберовые одеяла можно стирать и порошком, но не превышайте рекомендуемую дозу. Обязательно убедитесь, что в составе средств нет хлора или агрессивных отбеливателей.

Кондиционеры разрешено использовать для всех типов одеял, кроме пуховых. Иначе наполнитель может сбиваться в комки, что затруднит возвращение изделия к первоначальному виду.

Неправильная стирка может испортить одеяло, поэтому важно знать определенные нюансы (фото: Freepik.com)

Как стирать одеяло вручную

Ручная стирка подходит для деликатных материалов. Сначала осмотрите одеяло и предварительно выведите пятна мягкими средствами. Замочите изделие в ванне с теплой водой и жидким моющим средством на 15-30 минут.

После этого осторожно "взбивайте" одеяло в воде, избегая трения и скручивания. Полоскание проводите несколько раз, пока вода не станет чистой. Чтобы избавиться от лишней влаги, оставьте одеяло стекать естественным путем или повесьте его на прочную опору.

Как постирать одеяло в стиральной машине

Оцените вместительность своей машины перед загрузкой одеяла. Для качественной стирки барабан не должен быть переполнен. Используйте жидкие моющие средства и выбирайте деликатный или ручной режим стирки с температурой воды 30-40 градусов.

Для пуховых одеял добавьте в барабан теннисные мячи, чтобы наполнитель не сбивался. Установите низкий уровень отжима или вовсе отключите эту функцию. После стирки просушите одеяло, давая воде стечь естественным путем.

Как правильно сушить одеяло

Метод сушки зависит от материала одеяла. Синтетические, синтепоновые и холофайберовые одеяла можно сушить в вертикальном положении. Шерстяные, пуховые и бамбуковые изделия лучше сушить горизонтально на махровых полотенцах или специальных сушилках.

Избегайте прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, чтобы не повредить материал. Для пуховых одеял важно периодически встряхивать и расправлять наполнитель, чтобы избежать образования комков. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении для быстрого высыхания.