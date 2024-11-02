Как правильно выбрать стиральный порошок для идеальной стирки

Какие есть виды стиральных порошков

Стиральные порошки различают по нескольким критериям:

по назначению: порошок для белых тканей, цветных, для черных вещей и детский;

порошок для белых тканей, цветных, для черных вещей и детский; по типу стирки: для ручной стирки (с повышенным пенообразованием) и для машинной (с меньшим количеством пенных компонентов, что снижает риск поломки машины);

для ручной стирки (с повышенным пенообразованием) и для машинной (с меньшим количеством пенных компонентов, что снижает риск поломки машины); по форме выпуска: порошок гранулированный, жидкий порошок с высокой концентрацией активных веществ и порошок в таблетках.

Что входит в состав стирального порошка

В современных стиральных порошках содержатся следующие компоненты:

ПАВ (поверхностно-активные вещества) , отвечающие за образование пены и удаление пятен. Рекомендуемое соотношение ПАВ составляет 2-5%. Важно тщательно полоскать вещи после стирки во избежание раздражений на коже.

, отвечающие за образование пены и удаление пятен. Рекомендуемое соотношение ПАВ составляет 2-5%. Важно тщательно полоскать вещи после стирки во избежание раздражений на коже. Антисорбенты , снижающие риск повторного загрязнения тканей.

, снижающие риск повторного загрязнения тканей. Отбеливатели редко используются в современных порошках из-за агрессивного воздействия на ткань. Отбеливатели обычно применяют для предварительного замачивания перед стиркой;

редко используются в современных порошках из-за агрессивного воздействия на ткань. Отбеливатели обычно применяют для предварительного замачивания перед стиркой; Синтетические ароматизаторы придают вещам свежий запах, помогая устранять неприятные ароматы.

придают вещам свежий запах, помогая устранять неприятные ароматы. Фосфаты и сульфаты смягчают воду, повышая эффективность активных веществ и помогая избежать накипи в стиральной машине.

смягчают воду, повышая эффективность активных веществ и помогая избежать накипи в стиральной машине. Фториды и хлориды усиливают дезинфицирующие свойства порошка.

усиливают дезинфицирующие свойства порошка. Энзимы или биодобавки эффективны для удаления сложных пятен.

Правильно выбранный стиральный порошок - условие качественной стирки (фото: Freepik.com)

Как протестировать качество стирального порошка

Качество стирального порошка можно проверить по нескольким критериям:

Удаление загрязнений. Легко проверить, как порошок справляется с пятнами, наблюдая за результатами стирки.

Легко проверить, как порошок справляется с пятнами, наблюдая за результатами стирки. Воздействие на стиральную машину. Это сложно оценить самостоятельно, но стоящие порошки, в которых ПАВ составляют не более 5-15%. Более безопасны неионогенные ПАВ, которые используются в экологических порошках.

Как правильно выбрать стиральный порошок

Чтобы выбрать стиральный порошок, который будет эффективным и безопасным, обратите внимание на некоторые важные аспекты. Прежде всего, изучите состав: средство должно содержать минимальное количество ПАВ (не более 5-15%), а для аллергиков идеальны неионогенные ПАВ.

Также важно обратить внимание на содержание ароматизаторов - они могут быть источником аллергий или раздражений кожи, поэтому лучше выбирать порошки с нейтральным запахом или те, которые обозначены как гипоаллергенные.

Второй аспект - тип стирки и вид тканей, для которых порошок предназначен. Порошки для цветных тканей имеют специальные формулы, помогающие сохранять яркость цветов, в то время как средства для белых вещей могут содержать дополнительные компоненты для удаления пятен.

И последнее, обратите внимание на маркировку экологичности. Многие бренды сегодня предлагают биоразлагаемые порошки, не наносящие вреда окружающей среде. Такие средства не содержат фосфатов и других вредных компонентов, что важно для длительного использования и безопасности.