Как правильно выбрать брючный костюм

Как выбирать брючный костюм

На самом деле брючный костюм можно смело считать базовой вещью в гардеробе, поскольку с ним можно соединить многие другие вещи, аксессуары и детали.

Костюмы могут быть как в пастельных и классических цветах, так и в ярких, которые также можно сочетать с другой базовой одеждой.

Это универсальный сет, который можно носить со всей обувью, которая есть в гардеробе.

Его можно дополнять футболками, рубашками, свитерами, топом, майкой, боди, то есть, почти абсолютно с чем-либо, что также найдется в вашем шкафу.

Но обращайте внимание на то, как именно выглядит ваш образ с той или иной базой, потому что не всегда классика уместна.

Выбирая костюм рекомендую выбрать пиджак, который хорошо держит форму.

Как выбрать брючный костюм (фото: Freepik)

Обращайте внимание на ширину рукава и длину, потому что если вы хотите одеть более теплый первый слой, вы можете просто не влезть в пиджак или создать эффект "снеговика", который уже выглядит не стильно и не аккуратно.

Брюки должны быть хорошей, удобной для посадки. Универсальная модель для штанов - классический вариант прямого кроя с высокой посадкой и петлями для ремня.

Брючный костюм - это не просто отличный сет, который можно носить вместе, а еще его можно носить отдельно, в зависимости от погоды и обстоятельств. Эта покупка будет точно инвестицией в ваш гардероб на долгие годы.

Выбирая костюм можно обратиться за помощью к нестандартным моделям пиджака.

А за это отвечают:

интересный крой

фурнитура

форма.

Такие варианты подойдут для поклонниц минимализма и тех, кто хорошо чувствует разные стили и умеет создавать образы со сложными вещами.