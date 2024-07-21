Как правильно вести себя в храме? Объяснение церковного этикета для новичков

Православная традиция богата символикой и обрядами, а также содержит много непривычных современному уху слов и фраз. Для многих новичков кажется, что запомнить это невозможно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно вести себя в церкви.
В церковных отношениях действует принцип иерархии, определяющий взаимодействие между верующими. В Церкви есть три степени священства: епископ, священник и диакон. Епископы подчиняются Патриарху (старшему епископу) и Собору (собранию) епископов. Священники подчиняются епископам, а дьяконы - священникам. Миряне, в свою очередь, слушаются как епископов, так и священников с диаконами.
За многолетнюю добросовестную службу епископа сначала повышают в сан архиепископа, а затем митрополита. Священники могут получить звание протоиерея или митрофорного протоиерея. Священники-монахи (иеромонахи) могут быть повышены в сан игумена, а впоследствии архимандрита.
К священнику нужно обращаться "Отче", к дьякону - "Отче-диаконе". Главу Церкви, Патриарха, мы называем "Ваше Святейшество" или "Святейший Владыко".
Во время официальных мероприятий и переписки используются другие формы обращения:
Каждое имя имеет своего святого покровителя, который заботится о человеке. При обращении к Святым Таинствам или написании записок для поминовения следует использовать церковную форму своего имени, например, Евгений вместо Евгения, Иоанн вместо Иоанна и тому подобное.
Церковные приветствия могут отличаться в зависимости от региона. Чаще приветствуют словами "Слава Иисусу Христу" или "Слава Богу!", отвечая "Слава навеки!". Во время Рождества говорят: "Христос родился!" - "Славим Его", а на Пасху - "Христос Воскрес!" - "Поистине Воскрес!".
Диаконам, монахам и мирянам следует благословлять епископа или священника. Если присутствует несколько священнослужителей, благословения принимают только у старшего из них.
Благословения у священника или епископа берут следующим образом: подходя к нему, склоняют голову, складывая руки ладонями вверх, друг на друга, и говорят: "Благословите, святой Владыко!" (к епископу) или "Отче, святой благословите!" (к священнику).
Епископ или священник осеняет благословением и кладет руку на их руки. Верующие с благоговением целуют руку, почитая благодать Божию, которую носит священнослужитель. Если благословляют крестом или иконкой, сначала целуют эту вещь, затем руку.
Во время длительных встреч благословения принимают дважды: при встрече и на прощанье. Если встреча короткая или случайная, второе благословение не требуется. Благословения у диакона или монаха не принимают, если он не является священником.
Также по благословению к священнику подходят, чтобы получить разрешение или совет относительно важного поступка или события.
Обращение "брат" или "сестра" среди мирян одного прихода вне богослужения допустимо, но сегодня это не является распространенной практикой. В современной православной традиции "братьями" называют монахов без священного сана, а "сестрами" - монахинь.
В некоторых регионах матушками могут называть старших женщин, которые помогают при церкви, а также жен священников. Однако правильнее называть матушкой именно маму священника или игуменья женского монастыря.
Сидеть в православном храме обычно не принято, но это разрешено для нуждающихся - из-за болезни, возраста или усталости. Во время богослужения есть моменты, когда даже сидящие должны подняться.
Когда целуют икону или крест, нужно трижды покреститься: два раза перед и один раз после поцелуя. Важно целовать руки и ноги святого на иконе, а не лицо.
В православной традиции есть особые фразы, подчеркивающие церковный этикет:
Прощаясь, можно сказать "Прошу молитв", "С Богом!", "Ангела-хранителя". Однако нет ничего плохого в том, чтобы пожелать человеку просто хорошего вечера или безопасной дороги. Главное - наши благие намерения и проявление любви к ближнему.
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При написании материала были использованы источники: Сайты Богослов, УПЦ "Благовіст", Википедия.