RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как правильно общаться с женщинами, которые прошли войну

Как общаться с ветераншами войны (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

На сегодняшний день нашу страну защищают более 45 тысяч женщин-военных, 4 тысячи из них - в боях наравне с мужчинами. Еще 13 тысяч украинок имеют статус участниц боевых действий, и это немалое количество женщин, нуждающихся в себе уважения и нормального отношения.

Детальнее о том, как общаться с ветераншами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Как правильно общаться с женщинами-ветеранки

Женщины спасают жизнь, минируют и разминируют, руководят подразделениями, уничтожают врага и возвращаются домой ветеранками. Их опыт достоин уважения и они также нуждаются в нашей поддержке в восстановлении.

Первое и самое важное правило, звучит так: "Женщина на войне остается женщиной". Она может больше переживать за своих близких, может быть более эмоциональной, может сложнее переживать потери, чем мужчины, и это нормально, потому что она живой человек, организмом которого часто управляют гормоны.

В то же время военная женщина не боится испытаний, она может быстрее бегать, лучше стрелять или быть выносливее физически и ментально, и это тоже норма, ведь каждый человек - это индивидуум.

Как общаться с ветеранами войны (фото: Getty images)

Чтобы проявить уважение к ветеранше, не говорите ей:

  • "Зачем тебе та война сдалась, ты должна с детьми сидеть"
  • "Это не женское дело"
  • "Женщинам там делать нечего"
  • "Лучше подумай о детях".

Подобные фразы сильно травмируют. Особенно во время полномасштабной войны, когда женщины выполняют задания и несут ответственность наравне с мужчинами и постоянно попадают под осуждение, или их недооценивают и не считают равными.

Женщины с боевым опытом несколько иначе переживают процессы возвращения к гражданской жизни - им труднее реинтегрироваться.

Это связано с другим восприятием женщин в обществе, в частности с большим уровнем стигматизации со стороны гражданских, которые считают, что военная служба не соединяется с привычной ролью женщины.

Возвращаясь с войны, ветеранши так же, как и ветераны, часто испытывают нехватку качественной психологической, медицинской помощи и реабилитации. Не всегда предложенные программы помощи учитывают, что некоторые женщины-военнослужащие имеют детей.

В то же время ветеранки чаще осознают важность заботы о ментальном здоровье, обращаются к специалистам, поэтому следует поддерживать такие их намерения.

Уже в гражданской жизни ветеранкши могут сталкиваться с особыми вызовами:

  • проблемами с репродуктивным здоровьем
  • домашним насилием
  • осуждением
  • непониманием.

Читайте РБК-Украина в Google News
жінки-військовіВойна в Украине