Как правильно сепарироваться от родителей и почему это так важно

Почему сепарация настолько важный процесс

Многие думают, что сепарация - это естественный процесс и в самом деле, если посмотреть вокруг себя и пообщаться с большим количеством людей, можно увидеть 30-40-летних несамостыйных "мальчиков" и "девочек", которые все еще напрямую зависят от собственных родителей. Это может проявляться как в обиходе, так и на ментальном уровне.

Понять, сепарировались ли вы от собственных родителей или нет, достаточно легко, стоит лишь проанализировать какие эмоции вы испытываете при общении с ними. Если вы привыкли полагаться в жизни только на родителей, чувствуете вину, когда идете наперекор их суждениям, живете в ожидании их согласия или во всех жизненных выборах сравниваете себя с ними – велика вероятность, что ваша сепарация не завершилась должным образом или вы все еще полностью зависит от них.

Самый действенный способ взрослому человеку сепарироваться от родителей – это пройти курс психотерапии. Именно он позволит понять, в какой момент все пошло не так, какие установки мешают вам проживать свою жизнь и проработать эти моменты с помощью специалиста.

Но если вы все еще не готовы к психотерапии, а первые шаги к сепарации хочется сделать уже сейчас, вам стоит кое-что знать.

Сепарация от родителей (фото: Freepik)

Шаги для сепарации от родителей

Шаг первый. Постройте свой образ жизни, который не опирается на родительский опыт.

Шаг второй. Прекратите стремиться оправдать ожидания родителей.

Шаг третий. Научитесь наконец понимать, где ваши родители манипулируют вами.

Шаг четвертый. Запомните, что любовь и уважение не равны послушанию.

Шаг пятый. Честно говорите, когда вам что-то не нравится или добавляет дискомфорт.

Шаг шестой. Составьте список, в котором будут написаны ваши отличия от родителей.

Шаг седьмой. Научитесь выставлять собственные границы.

Шаг восьмой. Возьмите, наконец, ответственность за свою жизнь на себя.