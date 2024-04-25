Как правильно протирать экран ноутбука, не повредив дисплей: полезные советы

Как очистить экран ноутбука

Выключите ноутбук

Прежде чем что-либо делать, выключите ноутбук. Кроме того, обязательно отключите его, если он подключен к розетке. Это не только обеспечит безопасность, но и облегчит вам возможность увидеть миллионы пылинок на вашем экране.

Тщательно протрите

Используйте ткань из микрофибры, чтобы аккуратно протереть экран. Не протирайте салфеткой, бумажным полотенцем или обычной тряпкой. Они могут серьезно повредить экран, поцарапав его поверхность.

Этот шаг эффективен для избавления от пыли, а в некоторых случаях его может быть даже достаточно. Однако, если вы видите грязь, которая более стойкая, вам помогут следующие советы.

Используйте немного дистиллированной воды

Добавьте в смесь немного дистиллированной воды. Смочите ткань такой водой и аккуратно протрите экран. Очень важно убедиться, что ваша вода именно дистиллированная или фильтрованная, поскольку водопроводная содержит невидимые минералы, которые могут повредить экран вашего устройства.

Кроме того, никогда не распыляйте воду прямо на экран, а только на ткань.

Используйте спрей для чистки экрана

Внимание! Переходить к этому шагу нужно только в том случае, если экран вашего ноутбука действительно сильно загрязнен.

Если вы все еще видите пятна, которые кажутся слишком стойкими, используйте спрей для очистки экрана. Распылите небольшое количество средства на ткань и приступайте к вытиранию.

Используйте изопропил

Этот шаг предназначен для людей, у которых нет спрея для чистки экрана.

Смешайте 70 процентов изопропила с 30 процентами воды и смочите им ткань. Не стоит недооценивать важность добавления воды в смесь; разбавление спирта очень важно.

Тщательно протрите экран и уделите особое внимание более трудным местам. Не существует жесткого правила относительно того, какое движение следует использовать, но рекомендуется круговое движение, поскольку оно предотвращает появление полос на экране.

Высушите экран

Теперь, когда экран вашего ноутбука выглядит как новый, высушите его сухой тканью из микрофибры. Обязательно сделайте сушку тщательно, чтобы удалить лишнюю влагу. Как только вы убедитесь, что он полностью высох, вы можете снова включить ноутбук.

Как часто нужно чистить экран ноутбука

Не существует установленного правила относительно того, как часто вам следует чистить экран, поскольку это в конечном итоге зависит от вашего использования. Если вы используете свой ноутбук ежедневно, проводите его быструю чистку хотя бы раз в неделю.

Если вы путешествуете с ним, возможно, его придется чистить чаще. Однако не всегда нужно так тщательно подходить к уборке. В большинстве случаев достаточно быстрой протирки дистиллированной водой.

Можно ли использовать фен, чтобы быстрее высушить экран

Абсолютно нет. На самом деле, нельзя использовать какие-либо нагревательные элементы для высушивания экрана. Используйте сухую ткань из микрофибры или дайте ей высохнуть на воздухе.