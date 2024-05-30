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Как правильно поставить отношения на паузу: полезные советы

Как правильно поставить отношения на паузу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Ставить отношения на паузу бывает довольно сложно, особенно когда этого желает только один из партнеров, но выход есть.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-видео dating_andrew.

Как правильно поставить отношения на паузу

Начнем с того, что означает выражение "ставить отношения на паузу". Это значит, что, например, девушка может тебе сразу не говорить, что хочет паузы, но может сказать, что нужно немного времени для того, чтобы побыть на расстоянии, или что ей хочется побыть одной для того, чтобы разобраться в себе и понять, насколько нужны эти отношения.

"Если вы слышите подобные фразы, то для вас это должно быть просто как красная тряпка для быка. Но вы должны четко понимать, что на самом деле партнерка хочет использовать это время для того, чтобы понять, сможет ли она найти себе что-то лучшее за то время. , пока вы будете не вместе", - говорит Андрей.

как правильно поставить отношения на паузу (фото: Freepik)

Также он отметил, что таким образом становится ясно, что у партнера нет никаких чувств и любви. И если мужчина или женщина соглашаются на такое, то вы падаете в его глазах ниже плинтуса.

"Это та самая критическая точка, по которой вы должны понять, что отношения уже закончены, но вам обоим не хватает смелости сказать о расставании и двигаться дальше", - резюмирует Андрей.

Выходит, что любая пауза в отношениях - это фактически расставание, но робкое, или не оговоренное и несогласованное обоими партнерами.

 

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