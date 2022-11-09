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Как правильно поливать кактусы, денежное дерево и алоэ, чтобы не загубить растения

Коллаж РБК-Украина: Кактусы и суккуленты правильно поливать надо так
Автор: Светлана Мащенко

Кактусы и суккуленты, такие как денежное дерево, алоэ и другие их родственники любят правильный специфический уход.

Об этом пишет канал Домашні квіти і рослини.

Кактусы и суккуленты спокойно переносят отсутствие поливов до 30 дней, особенно в период покоя.

Цветоводы уверяют, что количество поливов домашних растений во многом зависит от условий содержания.

Как содержать растения в зависимости от температуры

При холодной зимовке кактусы могут спокойно обойтись без воды 30-60 дней. При комнатной температуре требуются поливы каждые 7-9 дней. Тогда кактусы будут хорошо расти.

А вот суккуленты с весны до осени поливают 1 раз в 10 дней, и чем жарче, тем чаще.

В зимнее время растения не нуждаются в частых поливах, достаточно раз в 3-4 недели.

Фото: Цветущее денежное дерево (volyn.com.ua)

Интересно, что многие думают, что денежное дерево, кактус и алоэ не цветут, но на самом деле это не так. При должном уходе и правильных поливах растения порадуют вас хорошим цветением. А расцветшее денежное дерево – это и еще до финансового состояния.

Раньше мы писали, почему в доме нельзя держать фиалку.

Также читайте, какие растения токсичны для домашних животных.

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