Как правильно позаботиться об иммунитете, чтобы потом не пришлось его поднимать

Как правильно поддерживать свой иммунитет

"Пришла холодная погода, а значит фармацевтика потирает ручки, стоимость акции производителей эхинацеи растет, потому что мы хотим поднять иммунитет. Многие думают об иммунитете, как об эрекции - что ее надо поднимать и укреплять. Но так ли это на самом деле и действительно ли можно "поднять" иммунитет или лучше его все-таки не угробить", - говорят медики.

Они отмечают, что на самом деле иммунитет - суперсистема, которая настраивается сама. Это не желудок, который можно накормить чем-нибудь полезным и все станет лучше. Это совокупность механизмов, которые запускает организм в ответ на чужака.

На самом деле нужно приложить много усилий, что не погубить иммунитет и не мешать ему "выполнять" свои обязанности.

Сон

"Это база для иммунитета. Система не может работать, когда она в аварийном состоянии пытается держать себя в сознании. Ее противостояние вирусам и бактериям слабеет, потому что она прикладывает силы в другом направлении", - говорят медики.

Они советуют отложить всевозможные сериалы или соцсети, которые не дают вам уснуть вечером. Если же ваш сон ухудшился из-за тревожности, то можно обратиться к семейному врачу или даже к психологу.

Дефициты полезного в организме

"Если у вас полноценное питание, много в рационе ягод, фруктов, овощей, каш и белка, вы много гуляете на свежем воздухе, то, скорее всего, у вас все порядке с иммунной системой", - добавляют врачи.

А вот вегетарианцам следует обратиться к врачу, чтобы при необходимости скорректировать рацион. Возможно, придется добавить витамины.

ВИЧ

Состояния иммунодефицита - один из первых врагов нормального функционирования иммунитета. Следует сдать бесплатный анализ у своего врача или в организациях, которые проводят такие тестирования. Также не забывайте пользоваться презервативами при половом акте с новыми партнерами.

Антибиотики

Антибиотики убивают как вредные, так и полезные микроорганизмы. Именно поэтому принимать такие препараты нужно только по показаниям, потому что потом организму придется долго восстанавливать свой защитный щит.

Чтобы меньше болеть, нужно вакцинироваться по календарю прививок. Дополнительно врачи советуют обратить внимание на вакцинацию против пневмококков и менингококков.

Корь

Иммунная амнезия - одно из последствий кори. После нее организм "теряет память" о том, какими болезнями уже переболел, поэтому они могут идти по новому кругу. Лучшая защита от кори - вакцинация.