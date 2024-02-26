Как правильно почистить динамик на телефоне

Как в домашних условиях почистить динамик телефона

Длительная эксплуатация смартфона гарантирует попадание в динамики (нижние и верхние отверстия) пыли, грязи, песчинок или других мелких "мусоринок".

При этом очевидным признаком загрязнения динамиков является ухудшение звука.

Почистить динамики телефона в домашних условиях можно разными способами:

с помощью специальных приложений и звуковых волн

с помощью специальных средств

с помощью подручных средств

Как почистить динамик телефона не разбирая его

Чистить динамик телефона, не разбирая его, нужно тщательно и внимательно. Ниже рассмотрим, как это можно сделать.

С помощью специальных приложений (Wave Clean, Speaker Cleaner, Fixmyspeakers и т.д.), доступных в Google Play или App Store. Они "издают" специальный звук, устраняющий мусор из отверстий гаджета (созданное звуком давление "выталкивает" пыль и грязь наружу).

Перед запуском такого приложения необходимо установить регулятор громкости телефона на максимум, выставить соответствующий режим программы и включить процесс, держа смартфон экраном вниз на ровной поверхности.

Допускается легкое "встряхивание" устройства (не меняя его положения), чтобы устранить из динамиков мелкие частицы.

При помощи специального мини-пылесоса. Использование такого средства поможет устранить пыль и мусор из динамиков смартфона не только эффективно, но и бережно - без риска сломать звуковые мембраны.

При помощи сжатого воздуха. Продувать динамики таким образом лучше всего в сервисном центре (или при помощи специалиста), поскольку дома вы рискуете сломать под давлением воздуха не только спикер, но и другие аппаратные компоненты смартфона.

С помощью подручных средств (деревянной зубочистки, ватной палочки, иглы, зубной щетки, кисточек, салфеток, адгезивной замазки, скотча или даже жевательной резинки).

При этом следует действовать максимально осторожно, чтобы не повредить динамик (звуковую мембрану) или другие части гаджета и не сделать только хуже.

Для протирания динамика могут пригодиться спирт или перекись водорода.

Как почистить динамик в телефоне Xiaomi

В ряде своих смартфонов компания Xiaomi ввела функцию под названием "Чистый динамик". Речь идет об использовании установленного программного обеспечения для очистки динамиков в домашних условиях.

Для этого нужно:

зайти в "Настройки"

выбрать "Дополнительные настройки"

нажать "Чистый динамик"

После этого программа запустит генерацию высокочастотных звуков, которые будут "выдувать" частицы грязи изнутри динамика.

Как почистить динамик на телефоне с помощью скотча

Для того чтобы почистить динамик смартфона скотчем, необходимо поместить клейкий элемент непосредственно на сетку динамика.

Перевернув гаджет так, чтобы пыль и грязь "выпали" на клейкую сторону скотча, смартфон можно слегка потрясти.

После этого скотч нужно снять и выбросить. А динамик (или другие отверстия телефона) можно дополнительно протереть смоченной в спирте и отжатой ватной палочкой.

Как почистить динамик на телефоне в настройках

Ряд компаний-производителей смартфонов начали вводить в своих гаджетах специальные функции, позволяющие чистить динамики.

Если в них накопилось немного пыли или влаги, достаточно:

установить на смартфоне максимальную громкость

зайти в "Настройки" телефона

открыть меню "Расширенные"

найти и запустить функцию "Очистка динамика" (она будет "выдавать" вибрирующие или просто звуковые сигналы, которые избавят громкоговоритель от пыли)

При этом смартфон нужно перевернуть дисплеем вниз и встряхивать, чтобы удалить загрязнение "помогали" инерция и силы гравитации.