Как правильно называть родственников: не перепутайте, кто "свояк", а кто "дівер"

У каждого родственника в украинском языке есть свое название и большинство из этих слов - старинные, которые используют не одно столетие. Эти названия не только отражают структуру семьи, но и передают уважение к семье.

Чоловік - мужчина по отношению к женщине, с которой он женат

Дружина - женщина по отношению к мужчине, на котором она вышла замуж

Свекор - отец мужчины

Свекруха - мать мужа

Тесть - отец жены

Теща - мать жены

Дівер - брат мужа

Шурак или швагер - брат жены

Своячка - сестра жены

Свояк - муж своячки

Зять - муж дочери, но так же называют мужа сестры

Невістка - жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата относительно жены другого брата

Сват - отец одного из супругов по отношению к родителям другого

Сваха - мать одного из супругов по отношению к родителям другого

Дід или дідусь - отец отца или матери

Бабця или бабуся - мать отца или матери

Двоюрідний дід - дядя отца или матери

Двоюрідна бабуся - тетя отца или матери

Онук или онучка - сын или дочь детей относительно деда или бабушки

Двоюрідний онук или онука - сын или дочь племянника, или племянницы

Племінниця, племінник, небога - сын или дочь брата, или сестры (родных, двоюродных, троюродных)

Дитина двоюрідного брата или сестри - двоюродный племянник

Троюрідного брата или сестри - троюродный племянник

Онучатий племінник или племінниця - внук или внучка брата, или сестры

Дядько (дядечко) - брат отца или матери, муж тети

Тітка (тітонька) - сестра отца или матери относительно племянников, жена дяди

Зведені брат ил сестра - брат или сестра по отчиму или мачехе

Двоюрідний брат - родственник по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей

Кум и кума - крестный отец и крестная мать по отношению к родителям крестника и друг к другу

Мачеха - жена отца по отношению к детям от другого брака, неродная мать

Вітчим - муж матери относительно ее детей от другого брака, неродной отец

Пасинок - неродной сын одного из супругов, который приходится родным другому.

Падчерка - неродная дочь одного из супругов, которая приходится родной другому