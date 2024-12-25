Как правильно называть родственников: не перепутайте, кто "свояк", а кто "дівер"

Рождество - отличное время, чтобы собрать всю семью за одним столом или навестить своих родственников. И в украинском языке есть много интересных слов, которые описывают родственные связи. Некоторые слова нам хорошо известны, а некоторые мы слышим редко.
Как правильно называть родственников и какие слова стоит знать, чтобы не путаться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.
У каждого родственника в украинском языке есть свое название и большинство из этих слов - старинные, которые используют не одно столетие. Эти названия не только отражают структуру семьи, но и передают уважение к семье.
Чоловік - мужчина по отношению к женщине, с которой он женат
Дружина - женщина по отношению к мужчине, на котором она вышла замуж
Свекор - отец мужчины
Свекруха - мать мужа
Тесть - отец жены
Теща - мать жены
Дівер - брат мужа
Шурак или швагер - брат жены
Своячка - сестра жены
Свояк - муж своячки
Зять - муж дочери, но так же называют мужа сестры
Невістка - жена брата, жена сына для его матери, жена одного брата относительно жены другого брата
Сват - отец одного из супругов по отношению к родителям другого
Сваха - мать одного из супругов по отношению к родителям другого
Дід или дідусь - отец отца или матери
Бабця или бабуся - мать отца или матери
Двоюрідний дід - дядя отца или матери
Двоюрідна бабуся - тетя отца или матери
Онук или онучка - сын или дочь детей относительно деда или бабушки
Двоюрідний онук или онука - сын или дочь племянника, или племянницы
Племінниця, племінник, небога - сын или дочь брата, или сестры (родных, двоюродных, троюродных)
Дитина двоюрідного брата или сестри - двоюродный племянник
Троюрідного брата или сестри - троюродный племянник
Онучатий племінник или племінниця - внук или внучка брата, или сестры
Дядько (дядечко) - брат отца или матери, муж тети
Тітка (тітонька) - сестра отца или матери относительно племянников, жена дяди
Зведені брат ил сестра - брат или сестра по отчиму или мачехе
Двоюрідний брат - родственник по деду или бабушке с детьми их сыновей и дочерей
Кум и кума - крестный отец и крестная мать по отношению к родителям крестника и друг к другу
Мачеха - жена отца по отношению к детям от другого брака, неродная мать
Вітчим - муж матери относительно ее детей от другого брака, неродной отец
Пасинок - неродной сын одного из супругов, который приходится родным другому.
Падчерка - неродная дочь одного из супругов, которая приходится родной другому
Ранее мы писали о том, с какого возраста нужно обращаться на "вы" к незнакомому человеку.
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