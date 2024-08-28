Как правильно молиться к своему ангелу-хранителю. Сильные тексты на каждый день

Как обращаться к ангелу-хранителю и о чем его просить

Ангел-хранитель является нашим проводником, который помогает не сбиться с правильного пути. Он общается с нами через внутренний голос, интуицию, или через шестое ощущение.

Считается, что ангел-хранитель всегда рядом, сидит на нашем правом плече, тогда как на левом - представитель темных сил, соблазняющий человека. Ангел делает все возможное, чтобы оградить нас от влияния зла.

Ежедневные искушения и трудности могут сбить с толку, поэтому важно всегда обращаться к своему небесному защитнику. Выходя из дома, перед важными событиями, или когда испытываете нужду в защите, можно мысленно или вслух произнести:

"Анголе мой, будь со мной, иди впереди, я иду за тобой"

Ангел-хранитель всегда рядом, но он не вмешивается в нашу жизнь без нашей просьбы. Темные силы постоянно пытаются ввести нас в заблуждение. Поэтому важно поддерживать связь со своим ангелом-хранителем.

К ангелу-хранителю можно обращаться с любыми просьбами: об исцелении, успешном браке, защите и счастье родных. Главное - делать это искренне, от сердца, и прислушиваться к его подсказкам. Иначе если игнорировать его советы, он может прекратить помогать.

Как услышать своего ангела-хранителя

Чтобы не разочаровать своего ангела-хранителя, важно слушать свой внутренний голос, ведь через него ваш охранник пытается дать советы и подсказки. Если вы постоянно игнорируете интуицию, вы показываете, что не уважаете своего ангела, что может его огорчить.

Также не следует плевать через правое плечо, где сидит ваш ангел-хранитель. По народным верованиям, плеву нужно делать через левое плечо, где расположен слуга темных сил. Никогда не просите ангела-хранителя навредить другим, ведь его задача - защищать и поддерживать вас.

Для сохранения гармонии с вашим ангелом-хранителем важно оставаться на правильном пути и не поддаваться искушениям зла. Если ваши просьбы не получают ответа, не стоит сердиться или сетовать. Возможно, ваш ангел-хранитель пытается защитить вас от больших опасностей. Он всегда стремится к вашему благу и желает только лучшего для вас.

Молитвы к ангелу-хранителю

Ангел Божий, Хранитель мой, Богом дан мне! Искренне умоляю Тебя: просвети меня сегодня, убереги от всякого зла, поощряй к добрым поступкам и веди спасенным путем. Аминь.

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Ангел, милый Богу… Ангел, милый Богу, мой небесный Опекун, стоишь при мне от первых минут моей жизни, учишь меня, охраняешь, ведешь за руку над бездной, закрываешь от врага. Извиняюсь, что так часто о тебе забывал, легкомыслил.

Твоими вдохновениями и воздавал Тебе неблагодарностью за Твою постоянную заботу обо мне.

Сделай, мой надежный брат и проводник, чтобы отныне я ничем не нарушал нашей дружбы. Не забывай меня и поучи, подводи в падениях, утешай в страданиях, спасай в опасностях, указывай дорогу к небу. Аминь.

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Святой Ангел, хранитель мой, к тебе припадаю, молюсь, сохрани меня от всякого зла, видимого и невидимого, от лукавых людей, от дьявольских искушений, от беды и несчастья. Убери мою душу и тело от греха и всякого падения, помоги мне всегда жить по-христиански, делай добро, и исполнять святую волю Божию.

Наставь меня на путь истины и добра, и проси за меня Господа Бога, чтобы Он помиловал и простил меня все грехи мои, сознательные и неизвестные, и даровал мне Царство Небесное, ибо Ты мне покровитель и хранитель, тебе славу пою, тебе благодарю, на тебя уповаю, тебя прошу, молись за меня грешного всегда, и ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.