Как правильно мыть расчески для волос: вы не знали этих секретов

Сила, здоровье и красота ваших волос зависит не только от образа жизни или качества уходовой косметики. Важную роль играет еще и чистота любимого гребешка.
О том, как правильно ухаживать за своей расческой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".
Каждая девушка желает иметь здоровые и красивые волосы, которые будут сиять и радовать свою владелицу, но для этого стоит знать, что ваша расческа также должна быть в хорошем состоянии. Часто мы не обращаем на это внимания и запускаем состояние своей расчески.
Но на самом деле его нужно также чистить и делать правильно, чтобы не повреждать свои локоны, не травмировать их и помогать им расти красивыми и красивыми.
Однако есть несколько правил, которые помогут вам сохранить любимую расческу в хорошем состоянии и позволит помочь вашим волосам быть более здоровыми и привлекательными.
Как правильно догладить за гребешкой (фото: Freepik)
Следовательно, следуя этим простым правилам, вы сможете правильно ухаживать за своей расческой и сохранять состояние своих волос хорошим. А это довольно важно, поэтому обращайте как можно больше внимания на такие мелкие детали, как чистота гребешка, материал из которого он изготовлен и его функциональность.
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