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Как правильно мерить давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали"

Как правильно измерять давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Правильное измерение давления, особенно для людей с артериальной гипертензией (хроническим заболеванием с повышенным АД), имеет очень важное значение. Ведь они должны контролировать свое состояние регулярно, чтобы понимать, когда что-то идет не так.

Существует три основных вида тонометров – механический, автоматический и полуавтоматический, и у каждого есть свои особенности. Кроме того, к процедуре измерения нужно правильно готовиться.

Как правильно измерять давление, и каких ошибок не стоит допускать – в материале Styler ниже.

В чем разница между тонометрами

В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.

В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.

Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.

Кардиолог Наталья Федов в Instagram советует при выборе модели проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча. Для этого нужно измерить обвод плеча посредине между локтевым и плечевым суставами.

А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.

Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.

Главная разница между тонометрами – это цена, где автоматические модели самые дорогие.

Как правильно измерять давление

Для механического тонометра:

  • наложите манжет на плечо (2-3 см выше кубитальной ямки).
  • С помощью груши нагнетайте воздух в манжет.
  • Фонендоскоп держите на артерии.
  • Выпустите равномерно воздух из клапана.
  • Зафиксируйте показатели появления и исчезновения тонов.

Начало звуковых тонов – систолический, исчезновение – диастолический показатель.

Для автоматического тонометра:

  • Отдохните 5 минут
  • Сядьте на стульчик с прямой спиной, обе стопы должны быть на полу.
  • Разместите руку на уровне грудной клетки или сердечного участка.
  • Не двигайтесь, не разговаривайте, пока аппарат не измерит АД.

Фото: instagram.com/dr.fediv

Главные ошибки при измерении давления:

  • Манжета слишком большая или неправильно зафиксирована (слишком свободно или поверх одежды).
  • Не было выдержано 5 минут покоя перед измерением.
  • Разговор при измерении.
  • Употребление кофе, крепкого чая, алкоголя, курение перед процедурой.
  • Неправильная поза. Да, нога за ногу тоже влияет на точность показателей.
  • Не выдержан перерыв 2-3 минуты между замерами. Пауза необходима, чтобы сосуды восстановились.
  • Полный мочевой пузырь может повысить показатели.

Врач-кардиолог Наталья Герасим в Instagram советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.

Ранее кардиолог рассказала, какое превышение показателей давления может увеличивать риск инфаркта и инсульта вдвое.

Также семейный врач назвал допустимые колебания давления.

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