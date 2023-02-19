Как правильно мерить давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали"

Правильное измерение давления, особенно для людей с артериальной гипертензией (хроническим заболеванием с повышенным АД), имеет очень важное значение. Ведь они должны контролировать свое состояние регулярно, чтобы понимать, когда что-то идет не так.
Существует три основных вида тонометров – механический, автоматический и полуавтоматический, и у каждого есть свои особенности. Кроме того, к процедуре измерения нужно правильно готовиться.
Как правильно измерять давление, и каких ошибок не стоит допускать – в материале Styler ниже.
В механических тонометрах используется манжета для предплечья, воздух нагнетается вручную с помощью груши и клапана, а результат выводится на манометр. При этом слушать пульс вам нужно будет на слух с помощью фонендоскопа.
В автоматических тонометрах процесс измерения давления исключает какие-либо движения человека, кроме выбора необходимых функций, поскольку воздух нагнетается с помощью электрического компрессора, а результат выводится на электронный циферблат.
Полуавтоматические тонометры – это нечто среднее между механическими и автоматическими, где используется ручная груша для закачки воздуха, а результат обрабатывается и выводится на дисплей.
Кардиолог Наталья Федов в Instagram советует при выборе модели проконтролировать соответствие размера манжеты к объему вашего плеча. Для этого нужно измерить обвод плеча посредине между локтевым и плечевым суставами.
А вот модели "на запястье" рекомендуется использовать в качестве варианта для путешествий.
Кардиолог, для домашних измерений, рекомендует пациентам автоматический или полуавтоматический тонометр. Врач уверяет, что гаджетам такого типа вполне можно доверять. К тому же они более просты в использовании.
Главная разница между тонометрами – это цена, где автоматические модели самые дорогие.
Для механического тонометра:
Начало звуковых тонов – систолический, исчезновение – диастолический показатель.
Для автоматического тонометра:
Фото: instagram.com/dr.fediv
Врач-кардиолог Наталья Герасим в Instagram советует в случае сомнений в исправности тонометра проверить его на приеме у кардиолога.
Ранее кардиолог рассказала, какое превышение показателей давления может увеличивать риск инфаркта и инсульта вдвое.
Также семейный врач назвал допустимые колебания давления.