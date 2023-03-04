Как правильно хвалить ребенка, чтобы не воспитать его самовлюбленным

Не используйте общие фразы

С определенного возраста у детей возникают разнообразные вопросы, на которые они хотят знать ответ. Такая любознательность помогает детям формировать представление о мире и составлять причинно-следственные связи.

Аналогично это работает и с похвалой. Ребенок должен понимать, за что его хвалят. Поэтому эксперты не рекомендуют использовать общие слова типа "молодец".

Не манипулируйте из-за похвалы

На протяжении всего детства и молодости формируется детская психика и самооценка. На первых этапах многое зависит от родителей, они ведь для ребенка становятся смыслом целой жизни.

Иногда родители могут использовать похвалу, чтобы потом что-нибудь попросить. Это очень ошибочная стратегия. Рано или поздно ребенок почувствует взаимосвязь, а во взрослом возрасте у него может возникнуть недоверие и негативное отношение к комплиментам.

Не хвалите за все подряд

Здоровая самооценка - залог успеха почти во всех сферах жизни. Таким образом, человек может адекватно оценивать свои поступки и действия других людей, выбирать партнеров по жизни и делать правильные для себя выборы.

На формирование самооценки влияет та похвала, которую ребенок слышал от родителей. Если положительные отзывы звучали абсолютно на все, что делает малыш, он перенесет это на взрослый мир, не работающий по такому принципу.

Итак, выражайте восхищение ребенком искренне и тогда, когда действительно есть за что. Не забывайте также об осторожной конструктивной критике, но в том возрасте, когда ребенок достаточно осознан для ее восприятия.

Несколько фраз для выражения похвалы