3 психологических трюка, которые помогут ребенку сосредоточиться на учебе

Психологи рассказали, какие простые методы помогут ребенку сконцентрироваться на учебе. Эти же трюки можно применять и взрослым, чтобы сосредоточиться на рабочем процессе.

Что мешает нам сконцентрироваться

"Сейчас концентрироваться на работе или учебе - это нелегкая задача ни для детей, ни для взрослых. Нас постоянно сбивают с ритма отключения света, сирены и, безусловно, тяжелое эмоциональное состояние. Мы написали несколько советов, которые помогут немного собрать мысли вместе и двигаться вперед удобными небольшими шагами. Эти советы подходят и взрослым, и детям", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проблемы с вниманием, памятью и другими когнитивными функциями могут быть тесно связаны с уровнем стресса, депрессивным состоянием, а еще в случае детей с такими расстройствами, как дефицит внимания и гиперактивность.

"Если вы подозреваете, что низкая работоспособность является следствием неурядиц со здоровьем - обязательно обратитесь за консультацией к специалистам", - советуют эксперты.

Метод утенка

"Этот трюк часто применяют программисты, когда не могут найти проблему в якобы правильно написанном коде. Суть метода - объяснить воображаемому собеседнику (по традиции - маленькой резиновой утке), какую функцию выполняет каждая строчка", - советуют эксперты.

Этот метод можно применять, когда ребенок не понимает, как именно выполнять домашнее задание. Пусть малыш посадит за стол любую куклу и представит, что он как учитель должен объяснить кукле, как выполнить задание.

Кроме того, этот метод очень эффективен для запоминания новой информации.

Помидорный таймер

Суть метода состоит в том, чтобы концентрироваться небольшими рывками, а затем так же по расписанию позволять себе отдыхать. Таймер-помидор может быть у вас в браузере или на телефоне, он даст сигнал к старту работы, измерит 25 минут, а затем напомнит, что пришло время отдыхать.

"Сейчас у нас есть еще одна задача - согласовать график с ДТЭК. Для этого можно разбить все задачи, для которых нежен свет и интернет и те, что можно выполнить без. Это может быть сложно, но оно вернет чувство контроля над жизнью и сделает вас спокойнее. Если готовите расписание для ребенка, объясните, в чем польза", - говорят эксперты.

Метод декомпозиции

"Декомпозиция - это современный метод менеджмента, который заключается в разбивании больших задач на малых. Иногда мы не можем начать что-то делать, потому что пугаемся объема и не знаем, как приступить. Чтобы обуздать тревогу, разберите задачи на элементарные составляющие", - советуют специалисты.

Если у вас сразу несколько больших нерешенных задач, вы можете переключаться между ними, чтобы изменять род деятельности и "не замыливать глаз". Монотонность в любой работе мешает сконцентрироваться.