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Как правильно ухаживать за серебряными украшениями. Полезные советы

Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Серебряные украшения нуждаются в специальном уходе, а также на хранении, ведь они также попадают под влияние внешних факторов.

О том, как ухаживать за украшениями из серебра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как ухаживать за серебряными украшениями

Не секрет, что каждое украшение уникально и требует особого подхода и ухода за собой. Серебристые изделия не исключение. Их перламутровый блеск и элегантность серебристых украшений всегда привлекали взгляды. Но хочется сохранить их обаяние в течение длительного времени.

В этом поможет правильный уход и способ сохранения, вот несколько из них. Серебристые украшения чувствительны к взаимодействию с воздухом и влагой, поэтому храните их в отдельном контейнере или в специальном пыльнике, чтобы избежать изменения цвета или возникновения царапин.

Для снятия загрязнений и следов используйте мягкую ткань, например замшу или микрофибру. Лучше избегать использования абразивных материалов, чтобы не повредить поверхность украшений.

Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)

Со временем серебро может нуждаться в профессиональной очистке. В этом случае можно использовать специальные средства или обратиться к специалисту для профессиональной процедуры очистки украшений с помощью ультразвука.

Избегайте контакта украшений из серебра с агрессивными веществами, такими как духи, лак для волос, аммиак или хлор.

Взаимодействие с ними может привести к потере цвета и блеска. Снимайте серебристые украшения перед приемом ванны или плаванием в бассейне, хлорированная вода также негативно влияет на серебряный материал.

Сохраняя правила ухода за серебристыми украшениями в условиях, избегающих агрессивных воздействий и царапин, долго сохранит их красоту и блеск. Наслаждайтесь непревзойденным видом элегантных драгоценностей на длительное время.

Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)

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