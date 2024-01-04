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Как правильно ухаживать за серебряными украшениями. Полезные советы

Четверг 04 января 2024 21:11
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Как правильно ухаживать за серебряными украшениями. Полезные советы Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Серебряные украшения нуждаются в специальном уходе, а также на хранении, ведь они также попадают под влияние внешних факторов.

О том, как ухаживать за украшениями из серебра, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как ухаживать за серебряными украшениями

Не секрет, что каждое украшение уникально и требует особого подхода и ухода за собой. Серебристые изделия не исключение. Их перламутровый блеск и элегантность серебристых украшений всегда привлекали взгляды. Но хочется сохранить их обаяние в течение длительного времени.

В этом поможет правильный уход и способ сохранения, вот несколько из них. Серебристые украшения чувствительны к взаимодействию с воздухом и влагой, поэтому храните их в отдельном контейнере или в специальном пыльнике, чтобы избежать изменения цвета или возникновения царапин.

Для снятия загрязнений и следов используйте мягкую ткань, например замшу или микрофибру. Лучше избегать использования абразивных материалов, чтобы не повредить поверхность украшений.

Как правильно ухаживать за серебряными украшениями. Полезные советы

Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)

Со временем серебро может нуждаться в профессиональной очистке. В этом случае можно использовать специальные средства или обратиться к специалисту для профессиональной процедуры очистки украшений с помощью ультразвука.

Избегайте контакта украшений из серебра с агрессивными веществами, такими как духи, лак для волос, аммиак или хлор.

Взаимодействие с ними может привести к потере цвета и блеска. Снимайте серебристые украшения перед приемом ванны или плаванием в бассейне, хлорированная вода также негативно влияет на серебряный материал.

Сохраняя правила ухода за серебристыми украшениями в условиях, избегающих агрессивных воздействий и царапин, долго сохранит их красоту и блеск. Наслаждайтесь непревзойденным видом элегантных драгоценностей на длительное время.

Как правильно ухаживать за серебряными украшениями. Полезные советы

Как ухаживать за серебряными украшениями (фото: Freepik)

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