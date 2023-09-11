Как позиция "я сама" мешает построить счастливую жизнь: ответы психолога

Что такое "я сама" - позиция, синдром, ярлык или образ жизни?

Во-первых, стоит понять, что "я сама" - это сознательный выбор человека, и на самом деле, такой выбор делают как женщины, так и мужчины. Позиция "я сам/сама" - это перекос. В такой позиции очень много боли и отчаяния.

Это несомненно имеет начало в детстве, когда в прошлом ребенку требовалась помощь и поддержка, он был вынужден сделать это самостоятельно, ведь к его чувствам никому не было дела. Так формируется восприятие мира, в котором ты сам себе должен помочь и тебе не на кого рассчитывать.

По словам Татьяны, в таких случаях происходит выгорание и героическая жертвенность, которая затем перерастает в обвинение других и возникает предубеждение, что никто не может помочь и вокруг только плохие люди, которым все равно, как ты себя чувствуешь.

Татьяна Овчаренко (фото: instagram.com/vot_tanya)

Понятно, что такая позиция возникает от внутреннего страха получить отказ.

"Страх отказа и отторжения нас парализует, поэтому нам легче не просить и не проявлять свою "слабость", но это приводит лишь к обратному эффекту - рано или поздно батарейка садится и сил не остается ни на что", - говорит Татьяна.

Человек нагружает себя разными вопросами и проблемами, а потом понимает, что его жизнь - это мучительное существования, но упорно продолжает решать все самостоятельно. Отсюда и частые проблемы со здоровьем, нервные срывы. Но, в конце концов, такому человеку приходится вынужденно обратиться за помощью к другим. И по мнению психолога, лучшим лекарством будет активное взаимодействие с другими людьми, как бы тяжело это ни было.

Также Татьяна добавила, что у мужчин эта тема может прослеживаться еще острее. Многие представители сильного пола просто закрываются и не говорят о своих проблемах, потому что им кажется, что они слабы и низко.

Татьяна Овчаренко (фото: instagram.com/vot_tanya)

На чем базируются предубеждения, формирующие гиперсамостоятельность?

Психолог говорит, что такое явление базируется на установках "я ни на что не способен", "я всесильна", "просят о помощи только слабаки". А это нездоровое отношение, в первую очередь, к самому себе и это не делает нас сильнее, напротив. Здесь речь совсем не о любви к себе.

Здоровая же позиция проявляется по-другому. Это установки, "Да, я могу опираться и рассчитывать на себя, я у себя есть и в то же время, я могу просить о помощи у других, опираться на них, когда мне нужна дополнительная поддержка" - вот это нормально.

"Мы живем в мире среди других людей и без нашего с ними взаимодействия, на самом деле, ничего никогда не происходит. Если немного иначе взглянуть на свою гордыню, то жизнь станет лучше, легче и появится чувство удовольствия от него" - отмечает Татьяна.

Если мы не позволяем себе быть другими - рано или поздно это приведет к кризису, чувству бесплезности своей жизни и краху отношений в личном, профессиональном и дружественном планах.

В чем опасность такой позиции для женщин?

Если говорить сугубо о женской позиции "я сама", то она действительно мешает построить здоровые отношения с мужчинами, ведь такие женщины обычно пытаются быть главными и не умеют опираться на своего партнера, демонстрируя недоверие.

По словам эксперта, в таких ситуациях мы боимся своей слабости и уязвимости, которые присущи женщинам по природе. За этой маской сильной и независимой, мы лишаем себя возможности быть интересными, живыми и с возможностью выстраивать отношения, в которых есть любовь и уважение.

Но выход есть! Стоит понять, что пока мы не примем себя в другой позиции, нас не будут принимать и другие, особенно мужчины, ведь они более чувствительны, чем женщины привыкли их воспринимать. Когда мы наконец-то начинаем ценить себя разными, умеющими просить о помощи, то у людей появляется возможность быть нам близкими и нужными. Тогда сильная женщина наконец-то может расслабиться и снять маску. А разве не это делает нас счастливее?

Следовательно, находясь в позиции "я сама/сам", следует понимать с чего это пошло и научиться хотя бы иногда позволять снять с себя груз своей гиперответственности. Татьяна считает, что для этого нужно начать с маленьких шагов.

Советы психолога Татьяны Овчаренко

Вы должны позволить себе чувствовать уязвимость, бывает очень нелегко, но давайте попробуем: просить о маленьких для себя вещах, говорить о том, что чувствуете в данный момент и быть для себя другом. Ведь часто гиперсамостоятельные люди берут на себя много чужой ответственности, которая им не принадлежит, помогают другим и ставят себя на последнее место - а это и есть главная ошибка.

Итак, Овчаренко предлагает начать с таких шагов: