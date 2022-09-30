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Как избавиться от запаха кошачьей мочи на разных поверхностях: самые эффективные способы

Как убрать запах кошачьей мочи (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коты считаются самыми чистоплотными домашними животными. Но и с ними иногда случаются конфузы. Маленькие котята не всегда успевают вовремя к туалету, а взрослые коты могут испортить вашу обувь или мебель в знак противоречия или в отместку.

Как избавиться от запаха мочи на разных поверхностях без помощи дорогих суперсредств - читайте ниже.

Сода

Смешайте обычную пищевую соду с небольшим количеством теплой воды. Нанесите на испачканное место и оставьте до полного высыхания. Потом удалите смесь с помощью щетки, мочалки или пылесоса. При необходимости повторите процедуру.

Марганцовка (раствор перманганата калия)

Разведите марганцовку в теплой воде и дождитесь, пока все кристаллики полностью растворятся. Не используйте этот раствор на светлых и белых поверхностях - они могут окраситься. Нанесите раствор на поверхность и оставьте на некоторое время, потом удалите с помощью влажной тряпки или мочалки.

Уксус

Растворите уксус с водой из расчета 1:3. Обработайте раствором поверхности и дайте полностью высохнуть. Не мойте обработанное место сразу. Когда раствор высохнет, посыпьте его содой, а только после этого удалите загрязнение.

Лимонная кислота

Растворите сок лимона в стакане воды (200 мл) и обработайте поверхности. Этот запах коты не любят. Оставьте раствор на некоторое время, а потом помойте смесью воды с содой.

Сода+перекись

Этот раствор подходит для более старых пятен. Насыпьте соду на пятно и полейте сверху 3% раствором перекиси водорода. Сначала будет неприятный запах, но он быстро выветрится. Оставьте средство на 8-12 часов, потом протрите влажной тряпкой или постирайте вещь.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как быстро отмыть пластиковые контейнеры для пищи.

А еще мы писали о том, как избавиться от пятен пота на одежде.

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