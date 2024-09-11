Как избавиться от пятен от ягод на одежде: 5 действенных способов

Промыть холодной водой

Подержите загрязненную ткань под проточной холодной водой, промокнув салфеткой излишки сока. Пропитывая ткань, вода будет выталкивать краску.

Важно не использовать горячую воду, которая может закрепить пятно. Если пятно сухое, предварительно обработайте его жидким стиральным порошком или пятновыводителем. Аккуратно вотрите его в ткань пальцами или мягкой щеткой и оставьте на 10-15 минут перед полосканием.

Обработать лимонным соком

Лимонный сок - природный отбеливатель. В сочетании с солнечным светом он может оказаться эффективным в удалении пятен от ягод. Однако этот метод лучше всего подходит для удаления пятен от ягод из белой одежды, поскольку он может отбелить цветные ткани.

Чтобы удалить загрязнение, предварительно обработайте пятно, выдавив свежий лимонный сок прямо на загрязнение, тщательно пропитав участок. Через пять минут положите вещь под прямые солнечные лучи на несколько часов.

Сочетание ультрафиолетовых лучей и лимонного сока расщепит пятно. После этого прополощите ткань холодной водой и постирайте вещь как обычно.

Замочить в молоке

Молоко - это мягкий и эффективный способ удаления пятен от ягод из деликатных тканей, таких как шелк и шерсть. Окуните загрязненный участок в миску с молоком и оставьте по крайней мере на 30 минут. Перед стиркой прополощите ткань в холодной воде.

Использовать ферментное пятновыводитель

Самыми эффективными пятновыводителями от ягод являются средства на основе фермента пектиназы, который эффективно расщепляет растительную структуру на мельчайшие частицы.

Раствор нужно нанести непосредственно на пятно и оставить его на рекомендуемое время, примерно на 5-10 минут. Затем постирайте ткань, следуя инструкциям по уходу на этикетке.

Нанести отбеливатель или перекись водорода

Для устаревших пятен советуют использовать кислородный отбеливатель, 3% перекись водорода или хлорный отбеливатель. Отбеливатели с перекисью водорода обычно безопасны для большинства цветов.

Хотя хлорный отбеливатель обладает более сильной способностью выводить пятна, его рекомендуется использовать только для белых вещей.

Однако оба раствора могут привести к потере цвета, поэтому перед использованием всегда тестируйте их на незаметном участке ткани. Чтобы предотвратить повреждение, не оставляйте отбеливатель надолго перед тем, как смыть его водой.

Также в некоторых случаях одна обработка может не вывести пятно полностью, так что необходимо повторить процесс или попробовать другой метод.