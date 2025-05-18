Это будет нужно уже скоро: 5 способов отпугнуть птиц от вишни и черешни

Птицы - настоящие друзья садовода: они уничтожают гусениц, тлю и других вредителей. Но в сезон созревания вишен и черешен ситуация меняется - пернатые радостно лакомятся ягодами, оставляя от урожая только косточки.

Блестящие полоски из фольги

Один из самых простых и доступных методов - создать из фольги блестящие ленты. Для этого нарежьте фольгу на длинные полоски и прикрепите их к веревке, натянутой между деревьями. Под действием ветра ленты колеблются, блестят на солнце и создают шум.

Такая активность пугает скворцов, и они избегают опасного, как им кажется, участка. Метод эффективен в солнечные дни и почти ничего не стоит.

Сетка или агроволокно

Еще один надежный вариант - укрытие деревьев специальной сеткой. Сетка не позволяет птицам добраться до ягод, но при этом не мешает воздуху, дождю или свету. Важно правильно ее натянуть, чтобы между ветвями и укрытием не было свободного доступа.

Для небольших деревьев достаточно одной сетки, которую можно снимать и использовать снова каждый год. Это экологично, безопасно и удобно для повторного применения.

Страшилки и фальшивые хищники

Хорошо работают фигуры врагов птиц - например, пластиковые совы, ястребы или даже резиновые змеи. Их размещают на ветках или возле стволов, периодически меняя место, чтобы птицы не привыкали.

Также можно использовать самодельные "страшилки" из цветных пакетов, ткани или старых CD-дисков. Их движение и блики также действуют отпугивающе. Этот способ лучше всего сочетать с другими методами для большего эффекта.

Скворец - главный вредитель для черешни и вишни (фото: Википедия)

Звонкие предметы или шумовые ловушки

Птицы очень осторожны к звукам, которые ассоциируются с опасностью. Натяните леску и повесьте на нее металлические ложки, крышки или колокольчики, которые звенят при ветре. Шпаки не любят резких, неожиданных звуков, поэтому будут держаться подальше.

Можно также использовать пустые алюминиевые банки - они легкие, звонкие и хорошо двигаются. Этот метод хорошо работает в сочетании с блестящими лентами.

Ароматы, которые не нравятся птицам

Некоторые запахи раздражают птиц и заставляют их избегать определенных участков. В частности, можно опрыскать ветви деревьев водой с добавлением уксуса, чесночного настоя или эфирных масел мяты или эвкалипта.

Такие ароматы безопасны для плодов, но отпугивают чувствительных к запахам пернатых. Важно обновлять обработку после дождя. Этот способ хорошо сочетается с другими - он не создает визуального шума, но поддерживает общий барьер для птиц.