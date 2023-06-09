Как избавиться от отеков на лице: ловите крутой лайфхак от косметолога (видео)

Отек лица являются частой косметической проблемой у многих женщин. Чтобы избавиться от нее, нужно наладить питьевой режим, а также делать лимфодренажные упражнения.
О том, как их выполнять, чтобы получить стабильный результат, объясняет косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Убрать отеки помогают лимфодренажные приемы. Их нужно делать утром, когда умываетесь.
Приложите ладони к лицу и проведите ими от центра к периферии, опускаясь к шее. Потом указательные пальцы прижмите к щекам в участке под глазами (как это показано на видео ниже) и проведите ими от центра к периферии. Повторяйте эти упражнения трижды.
Первую неделю делайте их через день, а затем два-три раза в неделю до достижения желаемого результата. Можно применять их и по необходимости, когда видите, что лицо отекло.
Придерживайтесь питьевого режима (пейте теплую воду на голодный желудок утром и в течение дня). Теплая вода выводит токсины из организма, ускоряет метаболизм, помогает в потере веса, улучшает кровообращение и замедляет процесс старения.
Не садитесь резко на диеты, можете с начала попробовать интервальное питание 10/14, оно поможет плавно приступить к разгрузке организма.
Больше гуляйте и добавляйте физические нагрузки, активность стимулирует умственную деятельность, поэтому занятия спортом быстрее разбудят мозг и подбодрят организм.
Высыпайтесь, ведь поздний сон крадет молодость.
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